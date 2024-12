Lange spielte Sport für Netflix keine Rolle, doch inzwischen reichert der Streamingdienst sein Angebot zunehmend mit Live-Übertragungen an. So auch zu Weihnachten: An diesem Mittwoch, dem ersten Weihnachtstag, kommt es zu einer echten Premiere, denn Gleich zwei Spiele der NFL, die sogenannten "Christmas Games", werden von Netflix übertragen - und zwar nicht nur in den USA, sondern weltweit, also auch in Deutschland, wo die NFL sonst bei RTL und DAZN beheimatet ist.

Mit seiner Vorberichterstattung wird Netflix schon um 17:00 Uhr deutscher Zeit starten. Unklarheit herrschte bislang noch darüber, auf welche Stimmen Netflix am Mikrofon setzen wird - bis jetzt. Nach DWDL.de-Informationen werden Florian Hauser und Kasim Edebali gemeinsam das Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Pittsburgh Stellers kommentieren, das um 19 Uhr startet. Hauser war in der Vergangenheit schon bei Fußball-Übertragungen von DAZN und ProSieben Maxx zu hören, Edebali fungierte als Football-Experte bei den ELF-Übertragungen von ProSieben Maxx.

© Sportsfreude Mona Stevens

Auswirkungen auf die von RTL und DAZN erworbenen NFL-Rechte hat der weihnachtliche Einstieg von Netflix übrigens nicht. Die von Netflix erworbenen Spiele sind Teil eines global neu vergebenen Rechtepakets, das die "Christmas Games" bis 2027 umfasst.