Trauer um Hannelore Hoger: Die Schauspielerin ist am 21. Dezember im Alter von 82 Jahren gestorben. Das hat ihr Manager im Namen ihrer Tochter Nina Hoger bestätigt, die "Bild" berichtet. Große Popularität erlangte Hoger mit der Rolle der Kriminalhauptkommissarin Bella Block - über fast 25 Jahre hinweg stand Hoger ab 1994 für die gleichnamige ZDF-Krimireihe vor der Kamera. 2018 lief die letzte Folge, die damals fast sieben Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte.

Die Schauspielerei wurde Hannelore Hoger gewissermaßen in die Wiege gelegt, immerhin war ihr Vater Leo Hoger selbst Schauspieler und hatte gar ein eigenes Theater, in dem sie im Alter von 14 Jahren dann auch ihre erste größere Rolle spielte. 1958 begann sie schließlich ihre Schauspielausbildung und stand in den folgenden Jahren häufig auf der Bühne. Dabei arbeitete Hoger unter anderem mit dem Regisseur Peter Zadeck zusammen, aber auch sie selbst führte häufig am Theater Regie.

Ihr Filmdebüt gab Hannelore Hoger im Jahr 1965 im Spielfilm "Tag für Tag". In der Folge arbeitete sie mehrfach mit dem Regisseur und Produzenten Alexander Kluge zusammen, mit dem sie viele Jahre liiert war. Aus ihrer Beziehung mit dem Schauspieler Norbert Ecker entstammte ihre Tochter Nina, die ebenfalls eine erfolgreiche Schauspielkarriere einschlug.

Vor drei Jahren stand Hannelore Hoger dann noch einmal für die ZDF-Krimireihe "Nord Nord Mord" vor der Kamera. Damals sagte sie der "Bild", dass sie die Figur Bella Block nicht vermisse. Die Rolle sei auserzählt und ihr zu langweilig geworden. "Ich durfte keinen Freund mehr haben, nicht mehr rauchen und nicht mehr mal einen kippen", so die Schauspielerin.

Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien in Hamburg und Präsident des Deutschen Bühnenvereins", sagte nun anlässlich des Todes: "Die Sterne am Theaterhimmel trauern. Hannelore Hoger war der Inbegriff einer großen Schauspielerin. Ganz gleich ob am Theater, im Film oder im Fernsehen - sie verstand es, sich Charakteren vollständig anzuverwandeln und dabei in der Rolle stets präsent zu bleiben. Hamburg und die Schauspielwelt trauern um eine beeindruckende Persönlichkeit, deren Werke noch lange wirken werden."

ZDF-Intendant Norbert Himmler würdigte die Schauspielerin mit den Worten: "Mit Hannelore Hoger geht eine außergewöhnliche Persönlichkeit und eine großartige Schauspielerin unserer Zeit von uns. Als Kommissarin Bella Block sprach sie dem Publikum aus der Seele und erreichte so sein Herz und seinen Verstand. Wir verneigen uns vor einer herausragenden Schauspielerin und einem wunderbaren Menschen." Programmdirektorin Nadine Bilke ergänzte: "Hannelore Hoger war eine Schauspielerin mit Seele, Herz und Verstand. Sie konnte alles erzählen – das Warme wie das Kalte. Mit ihr ließ sich in Abgründe blicken und Seh-Schmerz ertragen, solange sie mit und für uns auf Täter und Opfer blickte. Wir haben eine große Schauspielerin verloren."

Zu Ehren von Hannelore Hoger sendet das ZDF in der Nacht vom Freitag, 27. auf Samstag 28. Dezember um 1:10 Uhr den Film "Zurück ans Meer". Am Sonntag, 29. Dezember läuft um 23:30 Uhr noch einmal die Folge "Das schwarze Zimmer" aus der Reihe "Bella Block".