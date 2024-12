Anfang des Jahres bringen die Golf-Stars Tiger Woods und Rory McIlroy in Partnerschaft mit der PGA Tour ihre neue Team- und Indoor-Golf-Liga an den Start. Nun steht fest, dass der Wettbewerb hierzulande bei Sky zu sehen sein wird. Der Pay-TV-Sender hat sich die Übertragungsrechte an der TGL sowohl für die Saison 2025 als auch 2026 gesichert und wird alle Spiele zeigen. Der Deal umfasst auch die Übertragungen in Österreich, der Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein und Südtirol.

Die neue Team- und Indoor-Golf-Liga, die in der Nacht auf den 8. Januar 2025 aus dem eigens errichteten SoFi Center in Palm Beach Gardens, Florida, startet, will "Golftechnologie und -innovation in einem noch nie dagewesenen Ausmaß" verbinden, wie es heißt. Der Wettbewerb umfasst sechs Teams von Golfstars, die bis Ende März in zweistündigen Matches auf 15 individuell gestalteten Löchern in einer Mischung aus virtueller und realer Action gegeneinander antreten werden.