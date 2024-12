Als Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf im April einen ganzen Sendetag bei ProSieben nach ihrem Geschmack gestalten durften, war das Interesse des Publikums riesig: Mit einem Tagesmarktanteil von 17,4 Prozent sorgten die beiden für den erfolgreichsten ProSieben-Tag seit November 2020. Für den Privatsender könnte sich der Tag zudem gleich doppelt gelohnt haben, denn neben den hohen Quoten empfahl sich auch eine in der Primetime ausgestrahlte Quizshow für mehr.

"Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" kam bei Senderchef Hannes Hiller jedenfalls so gut an, dass er noch während der Live-Sendung anrief und um eine Fortsetzung bat. "Ich bin gebannt von der Sendung, ich glaube viele Zuschauer zuhause auch. Wir sollten mehr davon machen", sagte Hiller damals - und tatsächlich sollte das Format nach einer Weiterentwicklung in diesem Jahr weitergehen.

Nun hat's allerdings doch etwas länger gedauert. Doch vom Tisch ist die Idee nicht - im Gegenteil: Wie ProSieben am Montag ankündigte, soll "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" im Frühjahr auf den Bildschirm zurückkehren. Ein genauer Ausstrahlungstermin ist bislang zwar nicht bekannt, doch der Sender hat direkt eine ganze Staffel in Aussicht gestellt. Produziert wird das Format von Florida TV.

"Wer ist so verrückt und überlässt seinen Künstlern einen ganzen Sendetag? ProSieben! Was wir mit Joko und Klaas immer wieder auf die Beine stellen, gelingt nur mit absolutem gegenseitigem Vertrauen", sagte Hannes Hiller in einer Mitteilung und stellte für 2025 "viele spannende Programme" in Aussicht. Eines davon ist das "sehr gute Quiz", das bei seiner Premiere in diesem Jahr übrigens von 1,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurde und einen starken Marktanteil von 20,8 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verzeichnete.