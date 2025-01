Die vergangene Staffel von "Promi Big Brother" im Herbst nutzte Sat.1 auch dazu, eine Fortsetzung des normalen "Big Brother" anzukündigen. Nun hat man den Starttermin verraten: Am 24. Februar 2025 startet der 24/7-Livestream aus dem Container beim Streamingdienst Joyn, wo auch die Tageszusammenfassungen kostenfrei zu sehen sein werden.

Zu den Entscheidungsshows hat man sich bei ProSiebenSat.1 bislang nicht geäußert, man werde "alles Weitere rechtzeitig bekanntgeben", heißt es auf Nachfrage lediglich. Im vergangenen Jahr waren diese zunächst noch parallel bei Joyn und Sat.1 zu sehen - was bei der linearen Ausstrahlung allerdings für so schlechte Quoten sorgte, dass sie im Lauf der Staffel ins Nachtprogramm rutschten und nur noch bei Joyn live ausgestrahlt wurden.

Schon klar war, dass die neue Staffel mit 50 Tagen nur halb so lange ausfallen wird wie noch im letzten Jahr. Es wird die kürzeste in der gesamten Geschichte des Formats, das in Deutschland erstmals im Jahr 2000 lief. Die Gewinnsumme wurde ebenfalls auf 50.000 Euro halbiert. Details zum Konzept der neuen Staffel hat Joyn bislang nicht verraten, produziert wird sie wie üblich von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions.

Joyn-Programmchef Thomas Münzner: "Für Joyn war die erste ‚Big Brother‘-Staffel im Frühjahr letzten Jahres unser bisher größtes Projekt und ein großer Erfolg. ‚Big Brother‘ war ein starker Treiber für unsere Plattform, die Viewtime des 24-Stunden-Livestreams steigerte sich im Laufe der Staffel kontinuierlich. Deshalb bleibt Joyn die Heimat des großen Bruders und der Container die Heimat für unsere neuen Bewohnerinnen und Bewohner. Den Fans wird mit dem 24/7-Stream auch 2025 nichts entgehen."