am 03.01.2025 - 10:02 Uhr

Am 24. Januar startet RTL in die neue Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus", die diesmal erstmals durchgehend ab 20:15 Uhr zu sehen sein wird. Drei Wochen im Voraus hat RTL nun offiziell bekannt gegeben, wer diesmal ins Dschungelcamp einziehen wird. Im Wesentlichen war die Besetzung durch Berichte in der Boulevard-Presse dabei wie üblich bereits bekannt, lediglich hinter dem Namen Yasin Mohamed gab es ein Fragezeichen.

Yasin Mohamed hat einen beträchtlichen Teil der deutschen Reality-Formate bereits durchlaufen und hätte "Bild"-Berichten zufolge nun also auch zum Dschungelcamper werden sollen. Allerdings hatte ihm eine Ex-Freundin zuletzt nach der Teilnahme an "Love Island VIP" nicht im Einzelnen bekannte Vorwürfe gemacht, die er per Anwalt zurückweisen ließ. Allerdings räumte er im ARD-Talk "deep und deutlich" jüngst auch ein, dass er "drei Jahre im Extrem gelebt" und "schwere Schäden bei Frauen hinterlassen" habe.

Da RTL die "Bild"-Berichte wie üblich nicht kommentierte, muss man sich nun also auch nicht dazu erklären, ob man ihn wieder ausgeladen hat. In jedem Fall steht er nun aber nicht auf der offiziellen Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Stattdessen ist im Vergleich zu den vorher kolportierten Namen der Sportkommentator Jörg Dahlmann nachgerückt.

Daneben werden folgende Personen ins Dschungelcamp einziehen: Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack, "GZSZ"-Schauspieler Timur Ülker, Schauspielerin Nina Bott, Musikerin Edith Stehfest, Model Lilly Becker, Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss, Ex-Zehnkämpfer Jürgen Hingsen sowie die aus Reality-Formaten bekannten Alessia Herren, Maurice Dziwak, Yeliz Koç und Sam Dylan. Sie alle kämpfen also darum, die Nachfolge der amtierenden Dschungel-Königin Lucy Diakovska anzutreten. Gekrönt wird der Nachfolger oder die Nachfolgerin am 9. Februar von Jan Köppen und Sonja Zietlow. Produziert wird die Sendung von ITV Studios Germany.