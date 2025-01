Gerade erst hat Luke Littler im Finale der Darts-Weltmeisterschaft triumphiert - bei der "Promi-Darts-WM", die das aktuell zu ProAcht umbenannte ProSieben am Sonntagabend um 20:15 Uhr ausstrahlen wird, wird der frisch gebackenene Champion allerdings nicht dabei sein. Das geht aus der Besetzung hervor, die der Sender jetzt bekanntgegeben hat.

Demnach wird stattdessen der dreifache Weltmeister Michael van Gerwen, der Littler am Freitagabend im WM-Finale unterlag, auf der TV-Bühne im Düsseldorfer Maritim Hotel auftreten. Ganz überraschend kommt die Entscheidung nicht, immerhin ist Luke Littler erst 17 Jahre alt, und dürfte damit als Minderjähriger nicht mehr nach 23 Uhr auf der Bühne stehen.

Und so ist es nun also Michael van Gerwen, der zusammen mit "Comedystreet"-Star Simon Gosejann ein Team bei der "Promi-Darts-WM" bilden wird. Darüber hinaus treten Fußballkommentator Wolff-Christoph Fuss und Peter "Snakebite" Wright, Schlagersängerin Vanessa Mai und Luke "Cool Hand Luke" Humphries, Ex-Fußballprofi Patrick Owomoyela und Steven "The Bullet" Bunting sowie Reality-TV-Star Evelyn Burdecki und Martin "The Wall" Schindler an. Ebenfalls wieder am Start ist Vorjahressieger Ricardo "Pikachu" Pietreczko, der diesmal an der Seite von Schauspieler Axel Stein den Pokal verteidigen will.

Als Moderator der von Banijay Productions Germany produzierten "Promi-Darts-WM" fungiert auch in diesem Jahr wieder Christian Düren, während Elmar Paulke wie gewohnt am Kommentatoren-Mikrofon sitzt. Ungewohnt ist nur der Sendeplatz, schließlich war die Show in den vergangenen Jahren stets am Samstagabend zu sehen, wo diesmal jedoch das "TV total Promi-Wrestling" läuft. 2023 und 2024 hatte die "Promi-Darts-WM" jeweils Marktanteile um 13 Prozent in der Zielgruppe erzielt.