In der Nacht auf Montag sind in Los Angeles die Golden Globes verliehen worden. In den TV-Kategorien setzte sich "Shōgun" am häufigsten durch, vier Auszeichnungen gingen an die US-Serie. Unter anderem wurde "Shōgun" als beste Drama-Serie ausgezeichnet. Hier setzte sich die Serie unter anderem gegen "The Day of the Jackal", "The Diplomat" oder auch "Squid Game" durch.

Darüber hinaus erhielten auch Hiroyuki Sanada und Anna Sawai jeweils einen Golden Globe als bester Hauptdarsteller bzw. beste Hauptdarstellerin für ihre Leistungen in der FX-Serie. Tadanobu Asano wurde als bester TV-Nebendarsteller ausgezeichnet. "Shōgun" war in vier Kategorien nominiert - und setzte sich letztlich in allen durch. Es war also ein Durchmarsch - ähnlich wie bei den Emmys im September, wo die Serie sogar gleich 18 Awards mit nach Hause nahm.

Von einem Durchmarsch kann man bei der Serie "The Bear" nicht sprechen. Die Produktion war sogar fünf Mal nominiert, gewann aber nur in einer Kategorie. Freuen konnte sich Jeremy Allen White, er wurde als bester Hauptdarsteller einer Comedyserie ausgezeichnet - übrigens zum dritten Mal in Folge. Als beste Comedy- oder Musicalserie wurde von der Auslandspresse in Hollywood jedoch "Hacks" ausgezeichnet, darin geht es um eine alternde Stand-up-Komikerin. Jean Smart spielt darin die Hauptrolle der Deborah Vance, dafür erhielt die Schauspielerin ebenfalls einen Globe.

Ebenfalls mit zwei Auszeichnungen bedacht wurde die Netflix-Serie "Rentierbaby". Die schwarzhumorige Thrillerserie wurde als beste Miniserie ausgezeichnet, außerdem erhielt Jessica Gunning, die in der Rolle die Figur der Stalkerin Martha spielt, einen Preis für die beste TV-Nebendarstellerin in einer Miniserie. Beste Hauptdarstellerin einer Miniserie wurde Jodie Foster für ihre Leistungen in "True Detective". Den Golden Globe als bester Hauptdarsteller einer Miniserie erhielt Colin Farrell für den "Batman"-Ableger "The Penguin".

In den Film-Kategorien stachen "The Brutalist" und "Emilia Pérez" hervor. Als bestes Filmdrama wurde "The Brutalist" von Regisseur Brady Corbet ausgezeichnet. Corbet erhielt darüber hinaus ebenso einen Golden Globe wie Hauptdarsteller Adrien Brody. Sogar vier Auszeichnungen erhielt "Emilia Pérez", allen voran als bestes Musical oder Comedy und als bester fremdsprachiger Film. Als beste Schauspielerin in einem Musical oder einem Comedy-Film wurde Demi Moore ("The Substance") geehrt, es war ihr erster großer Preis.

Die Gewinnerinnen und Gewinner im Segment TV im Detail

BEST TELEVISION SERIES – DRAMA

THE DAY OF THE JACKAL (PEACOCK)

THE DIPLOMAT (NETFLIX)

MR. & MRS. SMITH (PRIME VIDEO)

SHŌGUN (FX/HULU)

SLOW HORSES (APPLE TV+)

SQUID GAME (NETFLIX)

BEST TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY

ABBOTT ELEMENTARY (ABC)

THE BEAR (FX/HULU)

THE GENTLEMEN (NETFLIX)

HACKS (HBO | MAX)

NOBODY WANTS THIS (NETFLIX)

ONLY MURDERS IN THE BUILDING (HULU)

BEST TELEVISION LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

BABY REINDEER (NETFLIX)

DISCLAIMER (APPLE TV+)

MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY (NETFLIX)

THE PENGUIN (HBO | MAX)

RIPLEY (NETFLIX)

TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY (HBO | MAX)

BEST PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A TELEVISION SERIES – DRAMA

KATHY BATES (MATLOCK)

EMMA D’ARCY (HOUSE OF THE DRAGON)

MAYA ERSKINE (MR. & MRS. SMITH)

KEIRA KNIGHTLEY (BLACK DOVES)

KERI RUSSELL (THE DIPLOMAT)

ANNA SAWAI (SHŌGUN)

BEST PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A TELEVISION SERIES – DRAMA

DONALD GLOVER (MR. & MRS. SMITH)

JAKE GYLLENHAAL (PRESUMED INNOCENT)

GARY OLDMAN (SLOW HORSES)

EDDIE REDMAYNE (THE DAY OF THE JACKAL)

HIROYUKI SANADA (SHŌGUN)

BILLY BOB THORNTON (LANDMAN)

BEST PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY

KRISTEN BELL (NOBODY WANTS THIS)

QUINTA BRUNSON (ABBOTT ELEMENTARY)

AYO EDEBIRI (THE BEAR)

SELENA GOMEZ (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)

KATHRYN HAHN (AGATHA ALL ALONG)

JEAN SMART (HACKS)

BEST PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY

ADAM BRODY (NOBODY WANTS THIS)

TED DANSON (A MAN ON THE INSIDE)

STEVE MARTIN (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)

JASON SEGEL (SHRINKING)

MARTIN SHORT (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)

JEREMY ALLEN WHITE (THE BEAR)

BEST PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES, OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

CATE BLANCHETT (DISCLAIMER)

JODIE FOSTER (TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY)

CRISTIN MILIOTI (THE PENGUIN)

SOFÍA VERGARA (GRISELDA)

NAOMI WATTS (FEUD: CAPOTE VS. THE SWANS)

KATE WINSLET (THE REGIME)

BEST PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES, OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

COLIN FARRELL (THE PENGUIN)

RICHARD GADD (BABY REINDEER)

KEVIN KLINE (DISCLAIMER)

COOPER KOCH (MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY)

EWAN MCGREGOR (A GENTLEMAN IN MOSCOW)

ANDREW SCOTT (RIPLEY)

BEST PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A SUPPORTING ROLE ON TELEVISION

LIZA COLÓN-ZAYAS (THE BEAR)

HANNAH EINBINDER (HACKS)

DAKOTA FANNING (RIPLEY)

JESSICA GUNNING (BABY REINDEER)

ALLISON JANNEY (THE DIPLOMAT)

KALI REIS (TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY)

BEST PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A SUPPORTING ROLE ON TELEVISION

TADANOBU ASANO (SHŌGUN)

JAVIER BARDEM (MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY)

HARRISON FORD (SHRINKING)

JACK LOWDEN (SLOW HORSES)

DIEGO LUNA (LA MÁQUINA)

EBON MOSS-BACHRACH (THE BEAR)

BEST PERFORMANCE IN STAND-UP COMEDY ON TELEVISION