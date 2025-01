am 07.01.2025 - 08:07 Uhr

Einen genauen Starttermin für die neue Staffel der Tanzshow "Let’s Dance" hat RTL zwar noch nicht verraten, nun steht aber immerhin schon einmal fest, welche Prominenten sich demnächst aufs Tanzparkett wagen. Mit dabei sind unter anderem die beiden Schauspielerinnen Simone Thomalla und Christine Neubauer. Thomalla hat etwas zu verteidigen: Ihre Tochter Sophia gewann die dritte Staffel der Show im Jahr 2010.

Sängerin und Schauspielerin Jeanette Biedermann ist 2025 ebenfalls mit dabei. Aus dem RTL-Universum hat man außerdem "First Dates"-Moderator Roland Trettl engagiert. Zum weiteren Teilnehmerfeld gehören: Olympiasieger Fabian Hambüchen, Schlagersänger Ben Zucker, Reality-Sternchen Leyla Lahouar, Sportler Taliso Engel, Stuntfrau Marie Mouroum sowie Comedian Osan Yaran.

Mit SelfieSandra und Paola Maria haben RTL und Seapoint zudem zwei bekannte Influencerinnen an Bord. Seinen ersten großen TV-Auftritt hat dann auch San Diego Pooth, Sohn von Verona Pooth. Und der letzte in der kommenden "Let’s Dance"-Runde ist Sänger, Model und Webvideo-Produzent Marc Eggers, vielen wohl besser bekannt als Ex von Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz.

Mit mehr als dreieinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gehört "Let’s Dance" zu den erfolgreichsten Formaten von RTL, in der vergangenen Staffel wurden in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen mehr als 20 Prozent Marktanteil gemessen. Durch die endgültige Gewichtung der Quoten steigen Reichweiten und Marktanteile der Tanzsendung meist sogar noch deutlich an. Die tatsächliche Reichweite der Show alleine im TV liegt bei rund vier Millionen. Moderiert wird das Format von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski. Bewertet werden die Tänzerinnen und Tänzer von Jorge Gonzales, Motsi Mabuse und Joachim Llambi.