30 Jahre ist es her, dass die erste Klappe zur "Stubbe"-Reihe fiel, die sich für das ZDF zum riesigen Erfolg entwickeln sollte. Ein letztes Mal wird Wolfgang Stumph noch in der Hauptrolle zu sehen - zusammen mit seiner Tochter Stephanie. Der Termin für die Ausstrahlung steht inzwischen fest: Wie der Sender mitteilte, läuft "Stubbe - Familie in Gefahr" am Samstag, den 22. Februar um 20:15 Uhr. Eine Woche zuvor steht der Film außerdem in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereit.

Im abschließenden Film der Reihe gerät die Familie unter Druck: Helge (Wanja Mues), Vater der Stubbe-Enkelin Caro (Greta Kasalo), der unangekündigt zur Feier des 12. Geburtstages seiner Tochter erscheint, wird vor allen Gästen verhaftet. Er steht unter Mordverdacht. Für Stubbes (Wolfgang Stumph) Enkelin Caro bricht eine Welt zusammen. Ihre Mutter Christiane (Stephanie Stumph) und Stubbe sind nun gefordert Caro zu unterstützen und gleichzeitig Helges Unschuld zu beweisen. Als Stubbes Lebensgefährtin Marlene (Heike Trinker) in Verdacht gerät, Beweise vernichtet zu haben, spitzt sich die Situation weiter zu. Ein letztes Mal muss die ganze Familie zusammenhalten, um herauszufinden welches Geheimnis alle Ereignisse miteinander verbindet.

Stephanie Stumph wird unterdessen auch wieder in der 49. Staffel der ZDF-Krimiserie "Der Alte" zu sehen sein. An der Seite von Thomas Heinze spielt sie in acht neuen Fällen, die ab dem 28. März jeweils freitags um 20:15 Uhr laufen werden.

Und auch darüber hinaus hat das ZDF reichlich Krimi-Nachschub angekündigt - unter anderem gleich doppelt mit Heino Ferch. So wird er am Montag, den 17. März um 20:15 Uhr zum sechsten Mal als Kommissar Ingo Thiel ermitteln, diesmal im Fall "Yvonne und der Tod", der erneut von einem realen Kriminalfall inspiriert ist. Bereits am Montag, den 17. und Mittwoch, den 19. Februar spielt er zusammen mit Jessica Schwarz außerdem die Hauptrolle im Zweiteiler "Lillys Verschwinden". Einen Termin gibt es zudem für das Krimidrama "Die Stille am Ende der Nacht", das das ZDF am Montag, den 10. Februar um 20:15 Uhr zeigen wird. Nach "Tage des letzten Schnees" (2020) und "Das Licht in einem dunklen Haus" (2022) spüren die Kommissare Fischer (Henry Hübchen) und Satorius (Victoria Trauttmansdorff) darin erneut einer Familientragödie nach.