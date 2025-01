Am 2. April 2025 wäre Hans Rosenthal 100 Jahre alt geworden. Anlässlich des Jubiläums hat das ZDF bereits vor einiger Zeit angekündigt, einen Fernsehfilm über den berühmten Quizmaster zu drehen. Nun steht fest, dass die Produktion wenige Tage vor Rosenthals Geburtstag als "Fernsehfilm der Woche" ausgestrahlt werden soll.

Konkret läuft "Rosenthal", so der Titel, am Montag, den 31. März um 20:15 Uhr. Der Film soll den Entertainer von einer bisher weitgehend unbekannten Seite zeigen - im Zwiespalt zwischen Showgeschäft und seiner Biografie als Holocaust-Überlebender. Verkörpert wird Hans Rosenthal von Schauspieler Florian Lukas. Den jungen Hans Rosenthal spielt Claude Albert Heinrich, Silke Bodenbender ist als Ehefrau Traudl zu sehen. In weiteren Rollen wirken Hans-Jochen Wagner und Teresa Rizos mit.

Entwickelt wurde der Film von Drehbuchautor Gernot Krää in enger Abstimmung mit Rosenthals Kindern Gert Rosenthal und Birgit Hofmann. Historikerin Anne Giebel, die ihre Dissertation zum Thema "Der Überlebende und der Unterhalter. Hans Rosenthals deutsch-jüdische Geschichte" verfasste, war ebenso beteiligt wie ZDF-Unternehmensarchivar Veit Scheller. Produzent ist Ingo Fliess (if…Productions). Gefördert wird der Film vom FFF Bayern.

© ZDF/Tim Thiel Nadine Bilke

Darüber hinaus wird das ZDF im Anschluss an den Film auch eine Doku über Rosenthal zeigen. Darin geht es um die Kindheit und Jugend des Entertainers: Fünf Mal konnte er dem sicheren Tod entkommen, fand durch Glück und Geschick mutige Helferinnen in Berlin, die ihn in einer Gartenlaube versteckten. Geplant ist eine Montage aus Interviews mit Sohn Gert, einem jüdischen Freund aus Jugendtagen, Verwandten und Mitstreitern sowie mit Hans Rosenthal selbst (in früheren Aufnahmen) sowie Archivmaterialien.