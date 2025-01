am 08.01.2025 - 14:31 Uhr

Schauspielerin Pia Barucki steigt nach sieben Folgen aus der "Dünentod"-Reihe bei RTL aus. Von Beginn der Reihe an war sie als Hauptkommissarin Femke Folkmer an der Seite des von Hendrik Duryn verkörperten Hauptkommissars Tjark Wolf zu sehen, doch nun ist Schluss, wie Barucki ankündigte.

"Femke Folkmer hat mit ihrer etwas spröden aber scharfsinnigen und kämpferischen Art mein Herz erobert und ich habe es geliebt, sie drei Jahre lang verkörpern zu dürfen", sagte Pia Barucki und bedankte sich nicht nur beim Publikum und den Kollegen, sondern auch bei der Produktionsfirma Made For Film, "die mir diese feine Rolle anvertraut und mich respekt- und liebevoll auf dieser Reise begleitet" habe.

Gute Nachricht für "Dünentod"-Fans: Noch vor der Ausstrahlung der beiden neuen Folgen hat RTL bereits eine Fortsetzung der erfolgreichen Krimireihe in Aussicht gestellt. Wer Baruckis Nachfolge antreten wird, steht allerdings noch nicht fest.

Dafür ist nun auch ganz offiziell klar, wann es mit dem "Dünentod" weitergeht: Die beiden neuen Folgen mit dem bewährten Duo werden wie erwartet am 11. und 18. Februar um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen sein - und damit nach dem Ende des diesjährigen Dschungelcamps. Bereits eine Woche vor der linearen Ausstrahlung stehen die Fälle zudem beim Streamingdienst RTL+ zum Abruf bereit.

Zum Stamm-Ensemble gehören auch dieses Mal Florian Panzner ("Dark"), Yasemin Cetinkaya ("WaPo Duisburg"), Rainer Reiners, Alessija Lause ("Boom Boom Bruno") und Eugene Boateng ("Tribes of Europa"). In Episodenrollen werden unter anderem Banafshe Hourzmadi ("Loving Her"), Johann von Bülow ("Das Boot"), Robert Maaser ("Blood & Gold") und Özgür Karadeniz ("Liebes Kind") zu sehen sein. Produzentinnen und Produzenten sind Mirko Schulze, Nanni Erben und Gunnar Juncken.