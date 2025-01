Das Jahr hat kaum begonnen, da wird Kalifornien mal wieder von schweren Waldbränden heimgesucht. Vor allem das wohlhabende Viertel Pacific Palisades ist von den Bränden betroffen, die Tausende Menschen zur Flucht aus ihren Häusern treiben, darunter viele Prominente, darunter auch der in Santa Monica ansässige deutsche Schauspieler Ralf Moeller.

Anlässlich von drei außer Kontrolle geratenen Feuern hat RTL nun für den Abend eine kurze Sondersendung angekündigt. Der Privatsender wird um 20:15 Uhr ein zehnminütiges "RTL aktuell Spezial" mit dem Titel "Los Angeles in Flammen - Hollywoodstars auf der Flucht" zeigen, sodass "Wer wird Millionär?" erst gegen 20:25 Uhr beginnen wird.

In der Sondersendung sollen Meteorologen über die Gründe der immer wiederkehrenden Brände in der Gegend sprechen, außerdem spricht Moderatorin Roberta Bieling mit Reportern vor Ort. Andere Sender haben bislang übrigens keine Sondersendungen zu dem Thema in Aussicht gestellt. Die Nachrichtensender berichten allerdings schon den ganzen Tag regelmäßig über die Situation in Kalifornien.