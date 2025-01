Weniger als sechs Wochen vor der Bundestagswahl hat RTL mehrere Sondersendungen von "RTL Direkt" angekündigt. Anstelle der regulären Ausgaben seines Nachrichtenmagazins wird der Privatsender in den kommenden Wochen mehrere "Kandidatenchecks" im Rahmen der Sendung ausstrahlen, wie jetzt bekannt wurde.

Unter dem Label "RTL Direkt spezial: Der Kandidatencheck" sind demnach Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker aller Parteien eingeladen, die eine realistische Chance auf den Einzug in den nächsten Bundestag haben. Moderatorin Pinar Atalay will darin jeweils einzeln mit den Gästen über ihre Positionen und die drängenden Themen im laufenden Wahlkampf sprechen.

Fünf Termine stehen bereits fest - und drei davon finden noch in dieser Woche statt. So wird Robert Habeck (Bündnis 90 / Die Grünen) am Dienstag um 22:15 Uhr zu Gast sein, ehe einen Tag später Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) folgt. Am Donnerstag wiederum stellt sich Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz den Fragen von Pinar Atalay. Am 20. Januar ist AfD-Chefin Alice Weidel zu Gast, ehe FDP-Chef Christian Lindner am 17. Februar folgt. Mit weiteren Parteien befinde man sich derzeit noch in der Abstimmung, heißt es von Seiten des Senders.

Als Teil der Wahlberichterstattung hatte RTL zudem bereits vor einigen Wochen ein TV-Duell zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz angekündigt. Beide Politiker werden eine Woche vor der Wahl, also am 16. Februar, aufeinandertreffen. Moderiert wird das Duell von Pinar Atalay und Günther Jauch. Ob es zu weiteren Duellen mit anderen Spitzenkandidaten kommen wird, wie es RTL ursprünglich angedacht hat, ist noch nicht klar.