"Der Markt ist definitiv überflutet von Produktionsfirmen", sagte Christiane Ruff noch vor einem halben Jahr im Interview mit DWDL.de. Und auch wenn die Aussage der Geschäftsführerin von ITV Studios Germany damals vor allem auf den Fiction-Bereich gemünzt war, so stehen nun auch innerhalb des eigenen Hauses spürbare Veränderungen bevor. Wie am Montag bekannt wurde, soll die bisherige ITV-Tochter Bildergarten Entertainment künftig in ITV Studios Germany integriert werden.

Der Schritt hat auch personelle Konsequenzen: So scheidet Karsten Roeder als Geschäftsführer von Bildergarten Entertainment mit sofortiger Wirkung aus. Nach Angaben des Unternehmens habe der Integrationsprozess bereits begonnen. Bis zur vollständigen Integration soll Christiane Ruff neben ihrer Funktion als Geschäftsführerin von ITV Studios Germany die Leitung von Bildergarten Entertainment übernehmen. Nach Abschluss der Fusion sollen dann sämtliche Geschäfte von Bildergarten Entertainment unter dem Namen ITV Studios Germany fortgeführt werden.

“Karsten Roeder hat Bildergarten Entertainment zu dem gemacht, was es heute ist, und ich möchte ihm dafür unsere tiefe Anerkennung aussprechen und ihm alles Gute für die Zukunft wünschen", sagte Lisa Perrin, Managing Director International Production, bei ITV Studios. "Dank seines Einsatzes sind das Team und die Produktionen, die wir fortführen, bestens für die Zukunft gerüstet und werden unter der Leitung von Christiane Ruff weiterhin erfolgreich sein.”

© ITV Studios Germany Christiane Ruff

Von Schwartzkopff TV zu Bildergarten

Vor allem im Bereich von Musikshows machte sich Bildergarten in den vergangenen Jahren einen Namen, produzierte etwa "The Voice of Germany" und "The Voice Kids" für ProSieben und Sat.1, aber auch "Sing meinen Song" für Vox. Daneben verantwortete die Produktionsfirma zuletzt den deutschen Vorentscheid für den Eurovisiong Song Contest und stand hinter der neuen Amazon-Show "Licht aus".

Bildergarten Entertainment hat eine lange Geschichte hinter sich. Einst unter dem Namen Schwartzkopff TV gegründet, wurde die Firma vor mehr als zehn Jahren nach dem Einstieg von John de Mol in Talpa Germany umbenannt. Später verkaufte de Mol seine Produktionsfirma an ITV, ehe die deutsche Tochter einige Jahre später in Bildergarten Entertainment umbenannt wurde. Nun soll Bildergarten also in ITV Studios Germany aufgehen - ein Schritt, den vor drei Jahren auch bereits die ebenfalls zur Gruppe gehörende Produktionsfirma Imago TV hinter sich bringen musste.

Die Konsolidierung auf dem deutschen Produzentenmarkt setzt sich damit fort. So hatte etwa Banijay Germany vor eineinhalb Jahren nur kurz nach der Übernahme entschieden, das Produktionsgeschäft von Noisy Pictures - einst Sony - zu schließen. Auch das Non-Fiction-Label Good Times, das 2019 von Banijay übernommen wurde, ist inzwischen aufgelöst worden. Ende vergangenen Jahres wurde darüber hinaus bekannt, dass All3Media seine Produktionsfirma Tower schließt, die zuletzt etwa die RTL-Realityshow "Die Verräter" verantwortete.