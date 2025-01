am 13.01.2025 - 13:00 Uhr

Ammon ist darüber hinaus auch noch Geschäftsführer Content bei Bavaria Fiction und wird das auch bleiben, zusätzlich verantwortet er die Gesamtleitung der Serie. Zum weiteren Kreativteam von "Sturm der Liebe" gehören darüber hinaus noch die Headautorin Claudia Köhler und die Producerin Janine Gondi.

Proske-Clayton ist bestens mit der Serie vertraut, arbeitet er doch seit März 2023 als Ausführender Produzent, davor war er auch schon als Produktionsleiter von "Sturm der Liebe" tätig. Proske-Clayton steht seit 1998 in den Diensten von Bavaria Fiction, neben "Sturm der Liebe" arbeitete er unter anderem auch für "Marienhof", "Herzflimmern", "Tatort" und "Toni, männlich, Hebamme".

"Der ‚Sturm der Liebe‘ begleitet mich nun schon seit 20 Jahren und was haben wir alles erlebt: Traumhochzeiten, Intrigen, Explosionen und natürlich ganz viel Liebe. Ich freue mich, nun die produzentische Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam mit unserem großartigen Team vor und hinter der Kamera die nächsten Kapitel am Fürstenhof zu schreiben. In diesem Zuge möchte ich mich auch bei unserer Redaktion, insbesondere bei Lara Okamoto (BR) und Nils Wohlfahrt (WDR), für ihr Vertrauen bedanken", sagt der neue Produzent.

Und Marcus Ammon ergänzt: "Die Zeit, die ich als Produzent mit ‚Sturm der Liebe‘ verbringen durfte, war eine unglaublich lehrreiche Erfahrung. Jedes Rädchen greift hier ineinander, um tagtäglich eine Folge von 48 Minuten abliefern zu können. Nun übergebe ich die Produzentenrolle voller Vertrauen an Peter, dessen Erfahrung und Leidenschaft für unsere Serie ich sehr schätze. Als Gesamtleiter bleibe ich dem ‚Sturm‘ aber nach wie vor eng verbunden und freue mich, gemeinsam mit Peter und dem Team unsere Daily weiterhin erfolgreich fortzuführen."