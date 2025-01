am 13.01.2025 - 15:08 Uhr

Lisa Eller übernimmt ab sofort die Position der Vice President Advertising bei DAZN und wird damit die Vermarktung des Sport-Streamingdienstes in der DACH-Region verantworten, einschließlich der Betreuung von Werbepartnern und der Umsetzung von Branded-Content-Projekten. In dieser Funktion leitet Eller ein Team von 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bereich Sales und Partnerships. Sie berichtet an Haruka Gruber, SVP Media Central Europe bei DAZN.

"Lisa hat in den vergangenen zehn Jahren eine außergewöhnliche Entwicklung gezeigt und entscheidend dazu beigetragen, DAZN Media als einen der führenden Sport-Vermarkter in der DACH-Region zu positionieren", so Gruber. "Ich freue mich, dass sie nun diese Schlüsselrolle übernimmt und gemeinsam mit ihrem Team unsere Vermarktungsstrategie weiter vorantreiben wird."

Begonnen hat Lisa Eller ihre Karriere vor zehn Jahren als Praktikantin bei Opta, damals Teil der Perform Group, aus der DAZN hervorgegangen ist. Seither folgten Stationen als Sales Managerin, Business Development Lead Media, Head of Brand Partnerships und zuletzt als Director of Brand Partnerships. Damit habe sie "entscheidend zum Aufbau und Wachstum von DAZN Media beigetragen", so das Unternehmen.