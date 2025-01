An vielen Stellen rückt man derzeit enger zusammen in der Produktionswirtschaft, um Kosten zu sparen und Stärken zu bündeln. Einen solchen Schritt unternehmen nun auch Michael Lehmann und Markus Schäfer, die Bosse der beiden öffentlich-rechtlichen Tochterkonzerne Studio Hamburg Production Group (SHPG) und ZDF Studios. Rückwirkend zum 1. Januar wird deren gemeinsame Hamburger Doku-Produktionsgruppe Doclights ein ganzes Stück größer. Jeder der beiden Gesellschafter bringt dort eine Produktionsfirma ein, die ihm bisher allein gehörte. Das erklärte Ziel: ein "kreatives Doku-Hub in Hamburg" zu etablieren.

Von der ZDF-Seite kommt die doc.station Medienproduktion, die 1999 von der Produzentin Katharina Trebitsch und der damaligen ZDF Enterprises gemeinsam gegründet und 2007 komplett von den Mainzern übernommen worden war. Sie steht für Reportagen, Dokumentationen und Doku-Dramen wie "plan b" (ZDF), "Trump, meine amerikanische Familie und ich" (ARD), "Abenteuer Ernte" (NDR), "Re:" (Arte), "Petra Kelly – Der rätselhafte Tod einer Friedensikone" (Sky) oder "Kaminer Inside" (3sat).

Die SHPG wiederum bringt die 1997 von Stephan Lamby gegründete Eco Media TV-Produktion ein, die auf hochwertige Dokus aus Politik, Wirtschaft und Zeitgeschichte spezialisiert ist und etwa "Die Otto-Story – Vom Versandhaus zum deutschen Amazon" (ZDF), "Mensch Pistorius! Zwischen Krieg und Frieden" (ZDF), "Wege zur Macht – Deutschlands Entscheidungsjahr" (ARD), "Im Labyrinth – Protokoll einer Regierungsbildung" (ARD) sowie zahlreiche Stücke für die Arte-Reihe "Re:" oder die NDR-"Nordreportage" geliefert hat. Im Januar 2016 hatte Lamby die Hälfte der Anteile an die SHPG verkauft, im Januar 2024 den Rest.

Beide Firmen bleiben bestehen und werden weiterhin von ihren Geschäftsführungen – Jasmin Gravenhorst bei doc.station, Thomas Schuhbauer und Jan Holtz bei Eco Media – geleitet. Doch fortan sind beide 100-Prozent-Töchter der 2010 gegründeten Doclights, an der die SHPG 51 Prozent und ZDF Studios 49 Prozent der Anteile halten. Die von Michaela Hummel und Jörn Röver geführte Doclights bedient bislang die Geschäftsfelder Naturfilm ("Erlebnis Erde", "Expeditionen ins Tierreich", "Planet Deutschland") sowie Factual Entertainment und Wissenschafts-, Geschichts-, Current-Affairs-Dokus ("Terra Xplore", "Europa, die Wahl und wir", "Sex, Macht und Lügen"). Im Geschäftsjahr 2023 wurden Umsatzerlöse von 12,6 Millionen Euro erzielt.

SHPG-Chef Lehmann nennt die Verbindung der Doclights mit doc.station und Eco Media einen "strategisch konsequenten Schritt". Der Informationssektor werde in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen und biete damit Wachstumschancen. "Wir profitieren von der bereits vorhandenen Expertise und fördern inhouse die Zusammenarbeit unterschiedlicher Doku-Disziplinen", so Lehmann. ZDF-Studios-Chef Schäfer bezeichnet die Bündelung der Doku-Aktivitäten als "ein neues Kapitel" der "langjährigen und erfolgreichen Partnerschaft" und sagt weiter: "In einem herausfordernden Marktumfeld schaffen wir so kreative Synergien. Die Zusammenführung der Unternehmen ermöglicht zudem Kostenvorteile durch optimierte Ressourcennutzung."

SHPG und ZDF Studios pflegen auch bei anderen Produktionsfirmen eine enge Verflechtung: Gemeinsam betreiben sie die Riverside Entertainment ("Deutscher Fernsehpreis", "Der Quiz-Champion") und die Real Film Berlin ("Praxis mit Meerblick", "Soko Wismar"). An der Gruppe 5 Filmproduktion ("Terra X", "Maybrit Illner") sind wiederum ZDF Studios zu 74,9 Prozent und Doclights zu 25,1 Prozent beteiligt.