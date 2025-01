am 14.01.2025 - 14:55 Uhr

Überraschender Rückzug: Nach 24 Jahren wird Uwe Esser, Prokurist und Geschäftsleiter TV, den Vermarkter ARD Media verlassen. Das hat das Unternehmen am Dienstag bekanntgegeben. Anlass sei "die strukturelle Neuaufstellung des Unternehmens, die vor einem Jahr im Rahmen eines größeren personellen und strukturellen Revirements in Gang gesetzt wurde und im Laufe dieses Jahres abgeschlossen sein wird".

"Man soll gehen, wenn es am schönsten ist. An dem Satz ist manch Wahres", sagte Esser. "Eine beeindruckende Umsatzentwicklung in einem zunehmend unter Druck stehendem TV-Markt mit einem außerordentlich erfolgreichen TV-Sport-Jahr 2024 ist ein guter Abschluss für die Zeit bei der ARD Media. Voller Stolz schaue ich auf mein Team und wünsche dem Unternehmen für die Zukunft nur das Beste."

© Sky Deutschland / ARD Media Ralf Hape

Uwe Essers Rückzug erfolgt nur wenige Monate nach dem Amtsantritt von Ralf Hape als CEO von ARD Media. Hape, der von Sky Media und somit wie Esser aus dem Bereich der TV-Vermarktung kam, hatte im Oktober die Nachfolge von Elke Schneiderbanger angetreten, die schon Ende 2023 als Geschäftsführerin aufgehört hatte. Im Zuge dessen zog sich damals auch Christian Scholz, Geschäftsleiter Audio, zurück. Nun also der nächste Abschied. Zu einer möglichen Nachfolge für Uwe Esser hat sich der ARD-Vermarkter zunächst nicht geäußert.