am 16.01.2025 - 09:51 Uhr

Stefanie Essfeld ist neue Head of Reality bei Filmpool Entertainment. Wie die Produktionsfirma jetzt mitteilte, hat Essfeld die neue Aufgabe bereits zum 1. Januar angetreten. In ihrer Funktion soll sich die 42-Jährige besonders um die Umsetzung und Entwicklung der Katalogformate von All3Media kümmern. Sie berichtet direkt an Geschäftsführer Vittorio Valente.

"Stefanie Essfeld gehört zu den Reality-ExpertInnen Deutschlands", so Valente, der auch CEO von All3Media Deutschland ist. "Sie hat ein ganz besonderes Gespür für Storytelling und die Dynamik von Reality-Formaten. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass Stefanie ab sofort das Genre Reality bei Filmpool weiterentwickeln und spannende Neuerungen auf den Weg bringen wird."

Ihre Karriere in der Fernsehbranche begann Stefanie Essfeld als Redakteurin bei der "Oliver Geissen Show". Nach Stationen bei Magazinen wie "Punkt 12" und Scripted-Reality-Formaten wie "X-Diaries" war sie verstärkt für Reality- und Show-Formate tätig, darunter "Der Bachelor", "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", "Promi Big Brother" und "Das Sommerhaus der Stars". Zuletzt verantwortete sie "Die Verräter" als Executive Producerin bei der inzwischen von All3Media geschlossenen Tower Productions.