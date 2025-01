am 16.01.2025 - 11:27 Uhr

Am kommenden Montag beginnt die zweite Amtszeit von Donald Trump als US-Präsident mit der Amtseinführung in Washington. Wer die Zeremonie live miterleben will, hat hierzulande unter anderem die Wahl zwischen diversen Fernsehsendern. Live berichten werden nicht nur die Nachrichtensender Welt und ntv sowie Phoenix, auch das ZDF und RTL ändern ihr Programm.

RTL setzt dabei auf eine gemeinsame Sendung mit ntv. Nachdem RTL ursprünglich erst ab 17:55 Uhr in die Übertragung einsteigen wollte, startet die Sendung "Trump is back - Machtwechsel im Weißen Haus" nun bereits um 17:30 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Gesa Eberl und Christopher Wittich. Durch den früheren Start entfällt die lineare Ausstrahlung der RTL-Soap "Unter Uns". Die Folge "Der Schmuggler" wird aber nicht um einen Tag verschoben, sondern stattdessen kostenfrei auf RTL+ abrufbar sein.

Das ZDF startet schon ab 17:15 Uhr mit seinem "ZDFspezial: Donald Trump zurück an der Macht - Amtseinführung in Washington". Die Sendung läuft bis zum Beginn von "heute" um 19 Uhr, dementsprechend entfallen "Hallo Deutschland" und "SOKO Potsdam". Moderieren wird Antje Pieper, die Unterstützung von Elmar Theveßen, ZDF-Studioleiter in Washingon, erhält.