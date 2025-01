Sport1 hat den Start einer neuen Eigenproduktion angekündigt: Die Datingshow "Power of Love" ist ab dem 17. Februar montags bis freitags beim Sender zu sehen. Dabei setzt der Sender auf eine Ausstrahlung am Nachmittag. Los geht’s immer um 14:15 Uhr. Bei der Laufzeit orientiert man sich an Formaten wie "Exatlon" und "My Style Rocks", die einzelnen Ausgaben von "Power of Love" sind jeweils zweieinhalb Stunden lang.

Apropos "Exatlon" und "My Style Rocks": Beide Formate verabschieden sich demnächst vorerst von den Bildschirmen. Von dem Sport-Realityformat ist am 21. Februar das Finale zu sehen. Die Fashion-Show mit Harald Glööckler endet wenige Tage später am 27. Februar. Mit "Power of Love" ist sichergestellt, dass Acunmedya auch weiterhin mit einem Format im Programm von Sport1 zu sehen ist - die Sendung stammt aus dem Katalog des türkischen Medienunternehmens, das beim Sportsender eingestiegen ist und ihn seither gehörig umkrempelt. Auch die deutsche Adaption wird von Acunmedya produziert.

Die Entscheidung, "Power of Love" ins Programm zu nehmen, kommt durchaus überraschend. Mitte November hatte Ebru Atasav Tahranci, CEO von Acunmedya, im Interview mit DWDL.de erklärt, das Format käme beim Sender aktuell noch zu früh. "Wir konzentrieren uns vorerst auf die Formate, die wir bereits auf Sendung oder angekündigt haben. Wenn zum Beispiel ‘My Style Rocks’ sein Publikum findet, könnte der richtige Zeitpunkt für ‘Power of Love’ kommen", sagte sie damals. Mit dem Start Mitte Februar geht jetzt alles ganz schnell, noch vor wenigen Tagen liefen Bewerbungsaufrufe zum neuen Format im Programm des Senders.

Angekündigt aber noch nicht gezeigt hat Sport1 Adaptionen von "Masterchef", "Survivor" und "Tempting Fortune". Und hat "My Style Rocks" mittlerweile sein Publikum gefunden? Also ein Publikum, das täglich linear schaut und nicht nur kurze Schnipsel auf Social Media sieht? Am Montag und Dienstag dieser Woche erzielte die Show in der klassischen Zielgruppe jeweils 0,1 Prozent Marktanteil. Am Mittwoch waren es immerhin 0,5 Prozent. Die Gesamtreichweiten schwankten zwischen 17.000 und 37.000.

Doch zurück zu "Power of Love", einer Datingshow, in der verschiedene Singles zusammen mehrere Stunden pro Tag in einem "Traumhaus" leben. Dort wollen sie nach eigenen Angaben die große Liebe finden. Anders als zum Beispiel bei "Big Brother" verbringen sie aber nicht den ganzen Tag in dem Haus - außerhalb dieser Location dürfen sie sich jedoch nicht treffen. Am Ende jeder Woche müssen die Teilnehmenden entscheiden, wer die Show verlassen muss. Für jede Person, die ausscheidet, gibt es Nachrücker.