Knapp ein Jahr ist es her, dass Paramount+ seine großen Ambitionen im Bereich deutscher Fiction über den Haufen geworfen hat: Zahlreiche schon veröffentlichte Serien wurden damals aus dem Angebot genommen, für noch nicht veröffentlichte Serien suchte man eine neue Heimat oder brach die Vorarbeiten ab. Schon damals war aber klar, dass es eine Ausnahme geben würde: Die im Rahmen einer langfristigen internationalen Partnerschaft mit Gaumont in Deutschland geplante Serie "Anywhere", deren Titel inzwischen in "Parallel me" geändert wurde.

Nun steht der Starttermin fest: Veröffentlicht wird sie bei Paramount+ am 26. April in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In weiteren Ländern soll sie dann im Lauf des Jahres folgen. Die Dramedy geht dabei der Frage nach, was wäre, wenn das Leben noch eine Alternative in petto hätte - oder sogar mehrere. Wie wäre das Leben verlaufen, wenn man irgendwann eine andere Entscheidung gefällt hätte.

Im Mittelpunkt steht die Change-Managerin Toni, deren Leben am Tiefpunkt scheint: Nicht nur hält sie in Dubai eine falsche Präsentation, ihr rutscht auch noch ein unpassender Spruch über weibliche Nippel heraus. Die Kündigung lässt nicht lange auf sich warten. Zuhause in Berlin ist ihr Ex-Freund Vater geworden, ihre beste Freundin Bea wird auswandern, und ihr ehemaliges Kinderzimmer wurde von den Eltern in eine Sauna verwandelt.

Doch in diesem Moment erscheint Toni die "Viertelgöttin" Ariadne und präsentiert ihr einen magischen Schal, mit dem sie angeblich in alternative Versionen ihres eigenen Lebens reisen kann. Obwohl Toni es eigentlich gar nicht glauben kann, zieht sie nach Ariadnes Anweisungen am Wollfaden. Und so beginnt eine turbulente Reise durch ihre verschiedenen parallelen Leben: Mal führt sie – ohne Erfahrung – eine Surfschule auf Bali, mal ist sie K-Pop-Star vor kreischenden Fans in Bangkok, mal trägt sie als Anwältin Föhnfrisur, mal findet sie einen absoluten Chaoten im Bett vor, mit dem sie Drogen dealt. Sie landet sogar hochschwanger auf der eigenen Babyshower! Aber wird sie das eine, perfekte Leben finden, bevor der Schal komplett aufgeribbelt ist?

Showrunnerin und Head-Autorin der achtteiligen Serie ist Jana Burbach, inszeniert wurde "Parallel me" von Felix Binder, Vanessa Jopp und Sebastian Sorger, für die Kamera zeichneten Marcus Kanter, Steven Priovolos und Claire Jahn verantwortlich. In den Hauptrollen sind Malaya Stern Takeda, David Kross und Larissa Sirah Herden zu sehen. Auch Caroline Peters, Ulrich Noethen, Maria Schrader und Theo Trebs gehören zum Cast. Es handelt sich um eine Produktion von Gaumont Deutschland, Produzentin ist Sabine de Mardt. Neben Jana Burbach fungieren auch Rainer Marquass und Simon Happ als Executive Producer.