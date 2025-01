am 16.01.2025 - 19:00 Uhr

Mehr Gehör verschaffen will sich die Exaring AG mit einer Verstärkung der Pressearbeit für das hauseigene IPTV-Angebot. In eigener Sache schreibt Jasmin Mittenzwei am Donnerstag auf LinkedIn: "Nach einigen Jahren als selbstständige Kommunikationsberaterin wechsle ich nun zu Exaring AG als Pressesprecherin für waipu.tv."

Sie hat bereits in den vergangenen Monaten die Pressearbeit von extern aus betreut, nun der Wechsel ins Unternehmen um "Deutschlands führenden Open-IPTV-Anbieter in einer festen Rolle weiter zu begleiten. Auf spannende Themen, neue Herausforderungen und noch mehr Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen."

Mittenzwei war bis zum Sommer 2017 fast 17 Jahre lang in der Kommunikation der ProSiebenSat.1 Media SE tätig, wechselte dann zur Astra Deutschland GmbH, wo sie bis Januar 2021 als Pressesprecherin arbeitete und zuletzt als freie Kommunikationsberaterin aus München heraus arbeitete.