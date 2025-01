Prime Video hat am Donnerstagabend Titel und Startdatum einer neuen Dokumentation rund um Fußballprofi Thomas Müller angekündigt. So wird die Produktion in Spielfilmlänge, die den Titel "Thomas Müller – Einer wie keiner" trägt, am 4. März auf der Plattform veröffentlicht. Prime Video spricht in einer Pressemitteilung von einem "intimen und authentischen Einblick in das professionelle sowie das private Leben eines der größten deutschen Fußballspieler aller Zeiten".

So will das Produktionsteam von NEO Studios Müllers Anfangszeit im ländlichen Bayern ebenso beleuchten wie seinen Start bei Bayern München sowie seinen folgenden internationalen Durchbruch. Neben sportlichen Höhepunkten und Tiefschlägen, die seine professionelle Karriere geprägt haben, gehe auch um Herausforderungen, mit denen Thomas Müller täglich konfrontiert sei, heißt es. "Wir begleiten ihn durch eine dramatische Saison, bis zu seinem tränenreichen Abschied von der Nationalelf bei der Heim-EM. Und wir erleben ihn, gemeinsam mit seinen Eltern, seiner Frau, seinem Bruder und seinen Freunden, wie er wirklich ist: ehrlich, authentisch und schlagfertig", so Prime Video in der Ankündigung.

Dass der Streamingdienst zusammen mit NEO Studios an einer Dokumentation über Thomas Müller arbeitet, war schon bekannt. Erstmals wurde das Projekt im November 2023 kommuniziert, schon damals liefen Dreharbeiten. Rund eineinhalb Jahre später erfolgt nun also die Veröffentlichung. NEO Studios hat derweil schon Erfahrungen mit Sport-Dokumentationen, so hat die Produktionsfirma schon Filme rund um Fußballspieler Kalvin Phillips, den Klub Leeds United oder auch über Diego Maradona verantwortet.

Im November 2023 ließ sich Müller von Prime Video zum Projekt so zitieren: "Der Weg vom Dorfplatz in Pähl über den FC Bayern München bis hin zum Weltmeistertitel war für mich bis jetzt schon eine Geschichte wie aus einem Märchen. In jedem Sportlerleben gibt es aber natürlich auch Momente, die man nicht mehr erleben will. Und vielleicht sind genau diese Geschichten manchmal für die Zuschauer:innen sogar noch einprägsamer. Welche Erlebnisse die nächsten Monate auf mich warten, wird man sehen. Ich bin mir aber sicher, dass der Film den Zuschauer:innen neue, interessante Einblicke in mein Leben als Fußballer aber auch als Person abseits des Spielfelds geben wird."