Die Flow Media Company hat zum Jahreswechsel einen neuen Beirat eingerichtet, der eine zentrale Rolle bei Fragen rund um Innovation, Marktanpassung und strategische Partnerschaften übernehmen werde, heißt es in einer Mitteilung. Erstes Mitglied dieses Beirats ist Heiko Gregor, der seine Erfahrung bei der digitalen Transformation von Geschäftsmodellen einbringen soll. Gregor ist seit 25 Jahren in unterschiedlichen Unternehmen der Medien-Branche in führenden oder beratenden Positionen tätig. Als Mitglied des Beirats fungiere er künftig als "wichtiger Sparringspartner für Gesellschafter und Geschäftsleitung – insbesondere in den aktuell dynamischen Veränderungssituationen und strategischen Fragestellungen."

"Wir freuen uns sehr, mit Heiko Gregor die relevanten Zukunftsthemen vollumfänglich anzugehen", sagt Rüdiger Wolf, Inhaber der Flow Media Company. "Seine einschlägige Expertise und sein umfangreiches Netzwerk werden entscheidend dazu beitragen, unsere Positionierung als innovatives Medienunternehmen und Content-House für die Streaming-Generation weiter auszubauen."

Geschäftsführer Robert Kindermann ergänzt: "Wir wollen wachsen. Das Potential in allen Medien, Zielgruppen und Plattformen ist längst nicht ausgeschöpft. Mit Heiko Gregor haben wir die notwendige Expertise an unserer Seite, neue Geschäftsbereiche erfolgreich zu positionieren und die strategisch richtigen Partnerschaften anzugehen." Heiko Gregor selbst betont, dass er sich auf die Zusammenarbeit freue: "Das Unternehmen befindet sich in einer spannenden Entwicklungsphase, und ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam neue Impulse für Innovation und nachhaltiges Wachstum setzen können."

Die Flow Media Company produziert beispielsweise Unterhaltungsformate wie "Kaum zu glauben" und die "NDR Quiz Show", aber auch Dokus und Reportagen für ARD, ZDF, Arte und 3sat. Dazu kamen in den vergangenen Jahren zunehmend Inhalte für die Mediatheken, wozu etwa "Leeroys Momente”, "Ohjaaa! - Sex lieben" und "Oh Baby" gehören. Auch "Social-First-Formate" wie "Ey Jamal", "Tanoshii" und "Beyond Gossip" gehören zum Portfolio.