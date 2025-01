am 20.01.2025 - 13:29 Uhr

Bühne frei für die nächste Staffel der RTL-Tanzshow "Let’s Dance". Wie RTL jetzt angekündigt hat, meldet sich das Format wie gehabt im Februar zurück. Los geht’s demnach am 21. Februar mit der "Wer tanzt mit wem?"-Ausgabe. Ernst wird es dann eine Woche später. Die Show ist dann wie immer freitags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen.

Es wird eine besondere Staffel, denn es ist der 18. Durchlauf für das Format, das von Seapoint in Zusammenarbeit mit BBC Studios produziert wird. Die Tanzshow ist mittlerweile also erwachsen - und wurde über die gesamte Zeit von einem bemerkenswert konstanten On-Air-Team begleitet. Auch in diesem Jahr bewerten Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzales die Tänzerinnen und Tänzer. Als Moderatoren fungieren erneut Daniel Hartwich und Victoria Swarovski.

Am Montag hat RTL auch bekanntgegeben, welche Profi-Tänzer an der kommenden Staffel teilnehmen werden. Es sind: Anastasia Maruster, Christina Hänni, Ekaterina Leonova, Kathrin Menzinger, Malika Dzumaev, Patricija Ionel, Renata Lusin, Alexandru Ionel, Evgeny Vinokurov, Massimo Sinató, Sergiu Maruster, Vadim Garbuzov, Valentin Lusin und Zsolt Sándor Cseke. Massimo Sinató und Valentin Lusin verantworten in diesem Jahr zudem die Choreografie des Openings - und als Sieger der Profi-Challenge dürfen sie bis zur vierten Ausgabe einen Bonuspunkt im Juryranking einlösen.

Bereits bekannt war, dass das prominente Teilnehmerfeld aus Simone Thomalla, Christine Neubauer, Jeanette Biedermann, Roland Trettl, Fabian Hambüchen, Ben Zucker, Leyla Lahouar, Taliso Engel, Marie Mouroum, Osan Yaran, Marc Eggers, SelfieSandra, Paola Maria und San Diego Pooth besteht. Alle Ausgaben der Tanzshow sowie das nachfolgende "Exclusiv Spezial - Let’s Dance" werden übrigens wieder in UHD produziert und auf RTL UHD gezeigt.