K-Pop wird nicht nur in Europa, sondern weltweit immer beliebter. Das schlägt sich jetzt auch bei Samsung TV Plus nieder, dem werbefinanzierten Streamingdienst des südkoreanischen Konzerns. Durch eine Partnerschaft mit dem Medienunternehmen CJ ENM startet man in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, Schweden und den Niederlanden den K-Pop-Channel K-POP by CJ ENM.

Für Samsung TV Plus ist er der erste FAST-Kanal, der sich explizit mit dem Thema K-Pop beschäftigt - und er soll auch nur der Start einer groß angelegten Offensive sein. Samsung will auf absehbare Zeit in mehr als 4.000 Stunden K-Content investieren, um diesen in den genannten Märkten verfügbar zu machen. Die Rede ist von Produktionen aus den Bereichen Drama, Krimi, Thriller und Romance. Man werde so zu einem der größten Anbieter entsprechender Inhalte in Europa, heißt es von Samsung. Diese Formate soll es dann als VoD auf der Plattform geben, möglich machen das Partnerschaften mit CJ ENM sowie der Produktionsfirma NEW ID und dem Vertriebsunternehmen KT Alpha.

Auf dem K-Pop-Channel sehen die Userinnen und User von Samsung TV Plus Musikvideos, Konzertaufnahmen und Interviews mit den größten Stars der K-Pop-Szene. Geplant ist außerdem, dass auf dem Kanal Highlights von den K-Pop-Awards MAMA sowie vom jährlichen K-Pop-Fan- und Künstlerfestival KCON zu sehen sind.

Jennifer Batty, Director of Content Partnerships bei Samsung TV Plus, sagt: "K-Content hat sich von einem Nischeninteresse zunehmend zu einem der beliebtesten und am schnellsten wachsenden Genres weltweit entwickelt. Mit Samsungs koreanischen Wurzeln bringen wir die idealen Voraussetzungen mit, um unserem globalen Publikum den Zugang zu außergewöhnlichen K-Content-Erlebnissen zu eröffnen. Unsere Partnerschaften mit wichtigen koreanischen Top-Produzenten und -Vertreibern, darunter CJ ENM, NEW ID und KT Alpha, machen Samsung TV Plus zur idealen Plattform, um die ständig wachsende Community von K-Content-Fans zu erreichen und neue Zuschauer:innen für das Genre zu begeistern."