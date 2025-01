Das Erste hat eine neue Staffel von "Tierärztin Dr. Mertens" angekündigt. Insgesamt 13 neue Folgen sind ab dem 18. März auf dem gewohnten Sendeplatz dienstags um 20:15 Uhr zu sehen. Aktuell zeigt der Sender hier noch neue Folgen von "Die Kanzlei". Für "Tierärztin Dr. Mertens" steht in der neuen Staffel übrigens ein Jubiläum an: Am 1. April wird die 100. Folge der Serie laufen, die 2006 startete und die eigentlich schon mal beendet war.

Anfang 2021 kündigte die ARD an, die Produktion aus dem Hause Saxonia Media beenden zu wollen. Die Rolle rückwärts folgte allerdings schon ein halbes Jahr später, damals schickte man die Serie in eine neue Staffel. Begründet wurde die Kehrtwende mit dem Erfolg der eigentlich letzten Staffel. Die war mit rund fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern tatsächlich erfolgreicher als in den Jahren davor.

Und auch wenn die Reichweite 2023 wieder auf etwas mehr als 4 Millionen gesunken war, geht’s nun weiter. In den neuen Ausgaben wagen ARD und Saxonia Media aber durchaus Neues. So will man die Serie sowohl inhaltlich als auch personell erneuern, was in diesem Fall auch heißt: verjüngen.

Elisabeth Lanz spielt zwar weiterhin die titelgebende "Dr. Mertens", durch die Gründung eines Ausbildungsprogramms für junge Tierärztinnen und Tierärzte schlägt aber auch sie neue Wege ein. Hier sollen Mertens und ihr Kollege Matteo Berger (Tobias Licht) ihr Wissen und ihre Erfahrung an die junge Generation weitergeben. Neu zum Cast hinzustoßen in diesem Zusammenhang Antonia Breidenbach, Madeleine de le Roi und Noel Okwanga, die die drei Tiermedizin-Studierenden Sina, Lillith und Nick spielen. Ebenfalls neu: Jonas Kaufmann, der einen Praktikanten verkörpert.

"Wie bewährt stehen außerdem Susannes Kinder Jonas und Luisa sowie ihre Eltern Charlotte und Georg im Fokus unserer Mehrgenerationen-Geschichte. So zeugt diese Staffel davon, wie wichtig gegenseitiges Verständnis zwischen den Generationen ist, um als Gesellschaft zusammenzuwachsen, voneinander zu lernen und gemeinsam solidarische Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit zu finden", heißt es von den Serien-Verantwortlichen.