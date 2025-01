Bereits seit 1994 begleitet "Stern TV" die Familie Ritter aus Köthen, die nach einem Überfall auf ein Obdachlosenheim bundesweit Bekanntheit erlangte. Nun, mehr als 30 Jahre später, hat Vox ein zweiteiliges Spezial angekündogt, in dem eine Bilanz gezogen werden soll. Konkret ist das "Stern TV Spezial" am Mittwoch, den 19. und 26. Februar jeweils um 20:15 Uhr zu sehen.

Die Reportage beleuchtet dabei auch Norman Ritters tragisches Schicksal, der erst kürzlich an den Folgen einer Leberzirrhose verstarb, und zeigt das letzte bislang veröffentlichte Interview. Zudem blickt sie auf das Leben von Bruder Christopher im Maßregelvollzug sowie Enkelin Jasmin, deren Kind vom Jugendamt in Obhut genommen wurde. Der zweite Teil widmet sich primär Andy und Nicole, die obdachlos und drogenabhängig in München leben sowie René, der nach seiner Entlassung aus der JVA gegen den Alkohol kämpft.

Henssler bei Vox, Schlager bei RTL Up

Unterdessen hat Vox auch eine Fortsetzung seiner Auswanderer-Doku "Goodbye Deutschland" angekündigt. Insgesamt 13 neue Folgen sind ab dem 21. Februar feitags um 20:15 Uhr zu sehen. Weiter geht es darüber hinaus mit "Grill den Henssler". Von der Kochshow sind sechs neue Folgen geplant, deren Ausstrahlung ab dem 16. Februar jeweils sonntags um 20:15 Uhr erfolgen soll.

Der Spartensender RTL Up widmet sich derweil wieder dem Schlager. Am Donnerstag, den 19. Februar präsentieren Steffi Brungs und Norman Langen die Open-Air-Party "Schlagerliebe Live aus St. Anton", an der unter anderem Anna-Carina Woitschak, Die Rüber und Stereoact teilnehmen. Im Anschluss folgt "Schlagerliebe Live Hüttenparty" aus dem Mooserwirt mit Woitschak als Co-Moderatorin. Hier präsentieren Interpreten wie Markus Becker, Almklausi und Tim Peters ihre Hits. Ab 20:15 Uhr zeigt RTL Up zudem die Doku "Schlagerliebe hautnah - Mickie Krause" über das Leben und die Karriere des Schlagersängers.