ProSieben hat den Ausstrahlungstermin der neuen Frühjahrs-Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" angekündigt - und die beginnt etwas später als in den Vorjahren. Sechs neue Folgen der von Florida Entertainment produzierten Quizshow laufen ab dem 2. März auf dem bewährten Sendeplatz am Sonntagabend um 20:15 Uhr. Wer nicht so lange warten will: Schon eine Woche zuvor geht's beim Streamingdienst Joyn los.

Das Panel hatte ProSieben bereits vor einigen Wochen bekanntgegeben. Mit dabei ist erstmals auch ein Wiederholungstäter: Comedian Teddy Teclebrhan, der schon einmal in der Mitte 2021 ausgestrahlten zweiten Staffel mit dabei war, kehrt als Kandidat zu "Wer stiehlt mir die Show?" zurück. Damals hatte er es nicht geschafft, die Show zu gewinnen - entsprechend groß dürfte daher seine Motivation sein, sich diesmal im zweiten Anlauf gegen seine Mitstreiter zu behaupten.

Neben Teclebrhan gehören diesmal außerdem Schauspielerin Heike Makatsch und Musiker Rea Garvey zum Quiz-Panel der ProSieben-Show. Zudem quizzt in jeder Ausgabe der Show wieder eine Zuschauerin oder ein Zuschauer als "Wildcard" um die Moderation von "Wer stiehlt mir die Show?". "Ein Panel bestehend aus Heike Makatsch, Teddy Teclebrhan und Rea Garvey erinnert mich ein bisschen an ein steppendes Pferd", sagte Joko Winterscheidt über die Besetzung. "Es ist edel und schön, weiß aber rein gar nichts zum Thema Geografie oder Systemtheorie. Staffel 9 kann also kommen."

Die Herbst-Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" hatte aus Quotensicht etwas an Schwung verloren, war mit im Schnitt mehr als 17 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber erneut ein großer Erfolg für ProSieben. Im Frühjahr vergangenen Jahres hatte der durchschnittliche Marktanteil allerdings sogar noch bei über 20 Prozent gelegen.