am 23.01.2025 - 10:47 Uhr

So langsam biegt der Bundestagswahlkampf in die interessante Phase ein. Und auch wenn noch nicht alle Pläne der TV-Sender zu 100 Prozent stehen, auf allen großen Sendern wird es im Vorfeld der Wahl verschiedene Formate zu sehen geben. Im Fokus der öffentlichen Betrachtung stehen seit jeher die Duelle bzw. Trielle. In diesem Jahr haben bereits ARD/ZDF, RTL/ntv und "Bild"/Welt Duelle angekündigt - allerdings nur mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und seinem Herausforderer Friedrich Merz (CDU).

Das stieß sowohl den Grünen als auch der AfD sauer auf. Beide sind in Umfragen zumindest auf Augenhöhe mit der SPD - oder liegen noch vor den Sozialdemokraten. Und nun kommt tatsächlich Bewegung in die Sache - und das von durchaus überraschender Seite. Friedrich Merz selbst hat nämlich auf dem Leserforum der "FAZ" ein TV-Duell mit AfD-Chefin Alice Weidel angeregt.

"Und dann fliegen die Fetzen", sagte Merz, der unterstrich, der Diskussion mit Weidel nicht aus dem Weg zu gehen. Merz will auch deshalb mit Weidel sprechen, um die Unterschiede zwischen ihnen aufzuzeigen. In fundamentalen Fragen habe man "keine Gemeinsamkeiten", so Merz, der auf die Wirtschafts- und Außenpolitik verwies.

Kurz nachdem die Aussagen von Merz öffentlich wurden, gab es auch schon erste Interessensbekundungen seitens der Sender. Jan Philipp Burgard, Chefredakteur der Welt-Gruppe und damit auch des gleichnamigen Nachrichtensenders, erklärte auf der Kurznachrichtenplattform X, dass man ein solches Duell als Debattenmedium "jederzeit gerne" ausrichte. Bei Welt war im vergangenen Jahr im Vorfeld der Wahl in Thüringen auch ein Duell zwischen CDU-Politiker Mario Voigt und AfD-Mann Björn Höcke zu sehen.

Und aktuell sieht es wirklich so aus, als könnte es zu einem Duell zwischen Merz und Weidel kommen. Die AfD-Chefin jedenfalls hat ihr Interesse bekunden. "Selbstverständlich freue ich mich über einen direkten Schlagabtausch mit Friedrich Merz", erklärte Weidel gegenüber RTL, ntv und "Stern". Sie sei dazu bereit, in einem reichweitenstarken Sender gegen ihn anzutreten", so die AfD-Chefin weiter. Das kann man auf verschiedene Art und Weise interpretieren.

Bei RTL Deutschland bringt man sich jedenfalls auch schon mal in Stellung für die mögliche Übertragung des Duells. "Selbstverständlich stehen wir bei RTL, ntv und stern gerne bereit, den spannenden Schlagabtausch zu übertragen, wenn Frau Weidel und Herr Merz gegeneinander antreten wollen", sagt Gerhard Kohlenbach, RTL Chefredakteur Politik. Am 16. Februar übertragen RTL und ntv ein Duell zwischen Merz und Scholz, geplant sind an diesem Abend darüber hinaus "Kreuzverhöre" mit Kandidaten anderer Parteien.