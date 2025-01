Bereits vor einigen Tagen hatte der WDR angekündigt, sich angesichts des bevorstehenden 10. Jahrestags der Germanwings-Katastrophe noch einmal mit dem Absturz der Passagiermaschine beschäftigen zu wollen (DWDL.de berichtete). Jetzt hat auch der Pay-TV-Sender Sky eine eigene, dreiteilige Doku-Serie mit dem Titel "Germanwings - Was geschah an Bord von Flug 9525?" angekündigt.

Während die WDR-Doku bereits in wenigen Tagen in der ARD-Mediathek verfügbar gemacht wird, rückt Sky mit der Ausstrahlung seiner Produktion näher an den tatsächlichen Jahrestag heran. Die Ausstrahlung ist für den 14. März zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr bei Sky Documentaries vorgesehen. Am gleichen Tag sind die Folgen auch auf Abruf verfügbar.

In der Doku-Serie will Sky jetzt noch einmal auf das Ergebnis der Untersuchungen rund um den Absturz blicken. Dabei mache man deutlich, "dass zehn Jahre nach dem Absturz weiter viele Fragen offen sind", heißt es von Sky. Sowohl Hinterbliebene als auch Flugunfallexperten hätten Unstimmigkeiten identifiziert. In drei Episoden kommen neben Angehörigen der Opfer und deren Anwalt Elmar Giemulla auch Journalisten und weitere Experten zu Wort. Flugsicherheitsexperte Simon Hradecky wird außerdem bei einer detaillierten Rekonstruktion der letzten Minuten des Flugs begleitet. Produziert wird die Reihe von The Thursday Company.

Felix Kempter, Executive Producer Sky Deutschland, sagt: "Der Absturz der Germanwings Maschine im März 2015 gehört zu den verheerendsten Katastrophen der deutschen Luftfahrtgeschichte. Die dreiteilige Serie 'Germanwings - Was geschah an Bord von Flug 9525?' ist eine weitere Sky Original Doku über ein Ereignis, das sich ins kollektive Gedächtnis gebrannt hat. Dabei heben wir uns deutlich von der bisherigen Berichterstattung ab. Noch nie hat sich eine Dokumentation kritisch mit dem allgemeingültigen Narrativ zur Absturzursache auseinandergesetzt und sich dezidiert den vielen offenen Fragen zum Unfallhergang gestellt. Auch die Angehörigen der Opfer bekommen dabei mit ihrem Wunsch nach lückenloser Aufklärung eine gewichtige Stimme."