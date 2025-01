am 23.01.2025 - 13:22 Uhr

Sat.1 Gold hat unter dem Titel "Straßenhund sucht Zuhause - André Vogt hilft" ein neues Format angekündigt, das im Februar erstmals zu sehen sein wird. Die Doku-Serie feierte am 13. Februar ihre Premiere und ist dann immer wöchentlich am Donnerstagabend ab 21:10 Uhr zu sehen. Am ersten Abend zeigt Sat.1 Gold zwei Folgen, um 20:15 Uhr läuft noch, thematisch passend, "Die Tier-Docs".

In "Straßenhund sucht Zuhause" reist Hundecoach Vogt durch ganz Europa, um sich zusammen mit Vereinen in Rumänien, Bulgarien, Bosnien, Griechenland, Kroatien und der Türkei um Straßenhunde zu kümmern. Die benötigen meist nicht nur Futter und Wasser, sondern auch tierärztliche Versorgung und im besten Fall auch ein neues Zuhause. Vogt soll bei der Vermittlung nach Deutschland helfen. In den ersten beiden Folgen geht’s für den Hundetrainer nach Bosnien und Bulgarien.

Produziert wird die neue Doku-Reihe von 4dogsmedia, die darauf verweist, dass das Format auch dem Tierschutz diene. Die Produktionsfirma steht ebenfalls hinter Formaten wie "Der Welpentrainer", "Trouble Teenies" oder auch "Der Pferdetrainer". In den zwei erstgenannten Formaten spielt auch André Voigt eine entscheidende Rolle. Als "Welpentrainer" ist er beispielsweise schon seit 2019 unterwegs, Sixx hat seit dem Start der Reihe zehn Staffeln mit fast 80 Ausgaben ausgestrahlt - die letzte Staffel war im vergangenen Frühjahr zu sehen. Von "Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer" lief 2023 die dritte und bislang letzte Staffel bei Sixx. Nun weitet André Voigt sein Einsatzgebiet also aus.