Nach dem erfolgreichen Comeback im vergangenen Jahr hat Sat.1 bereits frühzeitig eine Fortsetzung von "Hast du Töne?" mit Matthias Opdenhövel angekündigt. Ein genauer Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest, doch aufgezeichnet werden die sechs neuen Folgen an mehreren März-Tagen in den Kölner MMC Studios.

Wie gehabt spielen auch diesmal wieder drei Promi-Duos gegeneinander. Allerdings setzt Sat.1 in der neuen Staffel auf neue Teamkapitäne: An die Stelle von Nora Tschirner, Smudo und Lutz van der Horst rücken diesmal "Landarztpraxis"-Hauptdarstellerin Caro Frier, Entertainer Riccardo Simonetti und Schauspieler Rick Kavanian. Die Musik steuert wie gehabt die Live-Band "Tönlein Brillant" bei, die auch schon in den früheren "Hast du Töne?"-Jahren bei Vox mit dabei war.

Bei der Rückkehr hatte "Hast du Töne?" vor einem Jahr gute Quoten erzielt - bis zu 10,8 Prozent Marktanteil erzielte die von Banijay Productions Germany produzierte Show in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Damit war das Format deutlich erfolgreicher als "Let the music play". Unter diesem Titel hatte sich Sat.1 zuvor schon einmal an einer Neuauflage versucht, die sich im Vorabendprogramm mit Marktanteilen um fünf Prozent aber zumeist schwer tat.