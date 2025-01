am 24.01.2025 - 10:03 Uhr

Bevor das "Sommerhaus der Stars" in diesem Jahr in die zehnte Staffel geht, öffnet RTL seine Promi-Hütte in Bocholt-Barlo bekanntlich erstmals für "Normalos". Bis zum Sommer müssen sich die Fans der Realityshow allerdings nicht gedulden - stattdessen startet "Das Sommerhaus der Normalos" bereits im Februar, wie jetzt bekannt wurde.

Der Streamingdienst RTL+ zeigt die acht Folgen umfassende erste Staffel, hinter der die Produktionsfirma Seapoint steht, ab dem 24. Februar. Jeweils montags soll eine neue Folge veröffentlicht werden. Das ist auch deshalb spannend, weil der Streaming-Konkurrent Joyn exakt an diesem Tag mit seiner nächsten normalen "Big Brother"-Staffel an den Start gehen wird (DWDL.de berichtete) - es bleibt also abzuwarten, welche Realityshow für mehr Aufmerksamkeit sorgen wird.

RTL+ verspricht für sein "Sommerhaus der Normalos" schon mal "echte Menschen, die begeistert sind, nun dort zu sein, wo zuvor die Stars logierten". Wie im Original müssen auch die Reality-Neulinge dieselben Aufgaben meisten wie die mehr oder weniger prominenten Vorbilder. Um welche Kandidaten es sich handelt, hat RTL+ allerdings noch nicht nicht verraten, die Rede ist aber davon, dass nicht Schauspieler, Models und Influencer aufeinandertreffen, sondern Bankkaufmann, Zugbegleiterin, Immobilienmakler und IT-Einkäuferin.

Die Siegprämie fällt jedoch nur halb so hoch aus wie bei den "Stars": Welches Paar am Ende als Gewinner hervorgeht, bekommt im "Sommerhaus der Normalos" also 25.000 Euro. Für die Kandidaten wäre eine Teilnahme bei "Big Brother" somit lohnenswerter: Dort wurde die Gewinnsumme im Vergleich zum Vorjahr zwar halbiert, hier werden jedoch nach 50 Tagen immerhin 50.000 Euro ausgelobt.