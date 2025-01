Überraschender Abschied bei Warner Bros. Discovery: Vermarktungschef Markus Spangler verlässt das Unternehmen nach neun Jahren. Das hat das Unternehmen am Freitag auf Nachfrage von DWDL.de bestätigt. Er geht demnach auf eigenen Wunsch, um neue Herausforderungen anzunehmen, wie es heißt. Unter Spanglers Leitung habe das AdSales-Team "nicht nur den Start von HGTV und die Integration von Tele5 wie der WBD-Sender in das Vermarktungsportfolio sehr erfolgreich gemanagt, sondern auch den profitablen Ausbau des AdSales-Geschäfts in Österreich und der Schweiz vorangetrieben", so der Konzern.

© Medientage München Matthias Heinze

Abseits der Vermarktungs-Personalie hat Clement Schwebig, Präsident und Managing Director von Warner Bros. Discovery WE&A, nun auch sein Management-Team für Deutschland, Österreich, die Schweiz, Frankreich, Benelux und Afrika neu aufgestellt. Demnach verantwortet Malgosia Chapman das Marketing für den gesamten Bereich, während Marion Rathmann für das Programm aller Free- und Pay-Entertainment-Sender sowie der lokalen Non-Scripted-Produktionen für die frei-empfangbaren Sender verantwortlich ist, hierzulande also DMAX, TLC und HGTV. Anke Greifeneder verantwortet daneben den Bereich der Produktionen für den 2026 startenden Streamingdienst Max in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In Frankreich wiederum hat diese Position Vera Peltekian inne.

Ebenfalls zum Management-Team gehören Valentine Eman, verantwortlich für den Bereich Kommunikation, sowie Guillaume Coffin, verantwortlich für Ad Sales, Affiliates Distribution, Home Entertainment und Content Licensing in Frankreich, Benelux und Afrika.