Die Anzahl der Podcasts im Markt ist in den vergangenen Jahren massiv angestiegen, auch innerhalb der ARD haben die verschiedenen Landesrundfunkanstalten immer mehr entsprechende Angebote veröffentlicht. Nun will man etwas mehr Struktur in den Podcast-Dschungel bringen und hat eine eigene Podcast-Unit gegründet, deren Federführung beim RBB liegt. Dort ist Cathrin Jacob mit der Führung des entsprechenden Teams betraut, sie wechselte zuvor vom NDR zurück zum RBB.

Die neue Einheit werde an einem "exzellenten gemeinsamen Podcastportfolio arbeiten", heißt es von der ARD. Damit soll aber nicht zwangsläufig gemeint sein, dass sich die Anzahl der Podcasts erhöht. So will man vor allem die Kooperation der verschiedenen ARD-Sender vorantreiben. "Es geht nicht in erster Linie um mehr einzelne Podcasts, sondern darum, den Landesrundfunkanstalten in Kooperation besondere, innovative und sehr reichweitenstarke Projekte zu ermöglichen", teilt die ARD mit.

"Die neue ARD Podcast-Unit ist Symbol für die immer intensivere Zusammenarbeit der ARD auch im Audio-Bereich", sagt Jan Weyrauch, der Vorsitzende der ARD-Audioprogrammkonferenz. "Wir wollen unseren Hörerinnen und Hörer ein inspirierendes, qualitativ hochwertiges Podcast-Angebot machen mit tollen Geschichten, spannenden Momenten und guter Stimmung. Die ARD Podcast-Unit wird dazu beitragen, dass wir als ARD gemeinsam dieses Versprechen einlösen."

Und die Leiterin der ARD Podcast-Unit Cathrin Jacob, erklärt: "Ich bin begeistert von der Leidenschaft der Menschen, die in der ARD Audio machen. Wir wollen die Audiothek auf dem umkämpften Audiomarkt noch relevanter machen. Dafür denken wir mit dem Team der Podcast-Unit die Zusammenarbeit strukturell neu." Vor ihrer Zeit bei NDR und RBB arbeitete Jacob auch schon für Spotify und Google.

RBB-Programmdirektorin Katrin Günther bezeichnet Jacob als "die ideale Besetzung für diese Rolle". Sie kenne im deutschen Podcastmarkt sowohl die private als auch die öffentlich-rechtliche Perspektive. "Am wichtigsten aber ist ihre hervorragende Vernetzung in der ARD, denn Cathrin Jacob soll Podcast-Talente aller Häuser zusammenbringen. Das Ziel: eine noch stärkere ARD Audiothek."