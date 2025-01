Den neuesten "Polizeiruf 110"-Film mit dem Titel "Widerfahrnis" wird es nicht wie eigentlich geplant am 2. Februar im Ersten zu sehen geben. Das hat jetzt eine Sprecherin des Senders gegenüber der Nachrichtenagentur dpa angekündigt. Hintergrund ist der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt am 20. Dezember, bei dem sechs Menschen getötet und rund 300 verletzt wurden. Der neueste Fall der Krimireihe spielt in Magdeburg, für Schauspielerin Claudia Michelsen ist es der 20. Fall als Kriminalhauptkommissarin Doreen Brasch.

"Aufgrund des schrecklichen Anschlags auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt vor wenigen Wochen und seiner Folgen sowie der damit verbundenen Trauer haben wir uns entschieden, die für den 2. Februar geplante Ausstrahlung des neuen Magdeburger ‘Polizeirufs 110 – Widerfahrnis’ zu verschieben", so die ARD-Sprecherin. Der Film soll nach derzeitigen Planungen stattdessen am 4. Mai zu sehen sein.

Die Entscheidung habe auch mit der Handlung innerhalb des Films zu tun, so die Sprecherin weiter. "In der Erzählung geht es um die hochemotionale Geschichte eines anonymen Unfallopfers, um Trauer und Verlusterfahrung. Auch wenn der Film nicht von einem Anschlag handelt, so enthält er aufgrund seiner Thematik doch Elemente, die aktuell als belastend empfunden werden könnten." Und weiter: "Aus Respekt vor und in Mitgefühl mit den Opfern des Anschlags, ihren Familien und Freunden, den vielen Helferinnen und Helfern sowie der ganzen Stadt und Region haben wir uns zu diesem Schritt entschieden."

Statt dem "Polizeiruf" ist im Ersten am 2. Februar ein neuer Dresden-"Tatort" zu sehen. In dem Film mit dem Titel "Herz der Dunkelheit" verabschiedet sich Schauspielerin Karin Hanczewski vom Publikum. Sie hatte seit dem Beginn der Reihe im Jahr 2016 die Kriminaloberkommissarin Karin Gorniak verkörpert. Nun verlässt die Schauspielerin die Reihe auf eigenen Wunsch. Inhaltlich geht es in dem Film um einen Schüler, der nach der Feier seiner Klasse spurlos verschwindet. Ein Mitschüler meldet ihn bei der Polizei als tot, bevor er selbst überfahren wird.