Etwas mehr als acht Jahre ist es nun her, dass Hannes Ringlstetter mit Caro Matzko als Sidekick zum erstem Mal seine eigene Late-Night-Show "Ringlstetter" im BR Fernsehen präsentierte. Nachdem man zuletzt schon die Anzahl der Sendungen pro Jahr deutlich runtergeschraubt hatte, steht nun fest, dass die Sendung insgesamt zu Ende geht: Die am 6. Februar startende 9. Staffel wird zugleich die letzte sein. 14 neue Folgen gibt es nun noch einmal, am 22. Mai steigt dann das Finale mit einer 75-minütigen XXL-Ausgabe.

Gefällt wurde die Entscheidung laut BR von Caro Matzko und Hannes Ringlstetter gemeinsam. Ringlstetter: "2025 werden wir mit der 250. Folge das Abenteuer 'Ringlstetter' beenden. Man soll ja bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist. Caro und ich hatten viele tolle Gäste und Sendungen und werden 2025 nochmal eine großartige letzte Staffel auf den Schirm bringen – da werden wir uns nicht lumpen lassen und nochmal alles aus der Trickkiste holen. Was dann kommt, werden wir sehen. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich nicht lange stillsitzen kann und auch weiterhin gerne mit dem BR zusammenarbeiten werde."

Caro Matzko sagt: "250 Sendungen! Wahnsinn! Jeder Witz ist erzählt, jede Frage ist gestellt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, etwas Neues zu machen. Dass Traumpaare auseinandergehen, ist keine Seltenheit. Bei uns heißt das jedoch, dass wir am Zenit der guten Laune aus freiem Willen die eigene Party verlassen, für immer fein miteinander sind und – sofern wir uns im Alter noch erinnern können – auf viele großartige Showmomente zurückblicken dürfen. Jetzt schmeiße ich mich erstmal in die Arbeit für die neue Staffel mit Grande Finale, schreibe fleißig weiter an meinem Buch, das im Herbst erscheint, und freue mich dann auf alles, was da kommt."

Dass da noch etwas im BR kommen soll, macht Iris Mayerhofer, die beim BR den Programmbereich Unterhaltung und Heimat leitet, deutlich: "Fast neun Jahre, 250 Sendungen, unvergessliche Gespräche mit tollen Gästen und zwei großartige Moderatoren: Hannes Ringlstetter und Caro Matzko haben das heute fast Unmögliche geschafft: eine Fernsehsendung zu etablieren, nach der Zuschauerinnen und Zuschauer aller Altersgruppen ihren Donnerstagabend ausrichten. Als Unterhaltungschefin und Fan kann ich das Ende der Sendung 'Ringlstetter' nur bedauern und mich für neun fantastische Jahre bedanken. Selbstverständlich bleiben uns die beiden im BR erhalten! Wir führen intensive Gespräche und haben Ideen, die wir im Herbst konkretisieren wollen. Noch kann ich nichts verraten, aber auf das, was da kommt, können wir uns alle freuen."