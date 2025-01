am 29.01.2025 - 12:11 Uhr

Gerade erst hat Mainstream Media seinen neuen Standort in der Bavaria Filmstadt in Grünwald bezogen. Bei der Housewarming-Party hatte CEO Tim Werner dann auch noch eine Neuigkeit im Gepäck: Das Unternehmen erweitert sein Portfolio an FAST-Channels mit dem Start von Kultkrimi und Telenovela ZDF.

Mainstream Media hat dafür von ZDF Studios die entsprechenden Rechte erworben, die beiden Sender-Marken als lineare, werbefinanzierte Free-Streaming-Kanäle zu verbreiten. Voraussichtlich soll die Verbreitung im April beginnen. Während Kultkrimi Serien wie "Derrick", "Der Alte", "Ein Fall für Zwei" oder "Der Kommissar" zeigt, setzt Telenovela auf Serien wie "Bianca - Wege zum Glück" und "Hanna - Folge deinem Herzen".

"Die heiß geliebten Zuschauerformate Kultkrimi und Telenovela ZDF ergänzen unser feines Streaming-Angebot um passende und stimmige Inhalte", sagte Tim Werner zu der Vereinbarung. Schon bisher hat Mainstream Media die FAST-Channels Filmgold, Goldstar TV, Starke Frauen und World of Freesports im Portfolio.