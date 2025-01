Erst vor wenigen Wochen kündigte DMAX ein neues Roadtrip-Format mit dem Luxus-Autohändler und Influencer Hamid Mossadegh an (DWDL.de berichtete), nun steht bereits der Ausstrahlungstermin fest. Die achtteilige erste Staffel von "Hamids Challenge - Supercars & Seitenstraßen" ist ab dem 3. Märt jeweils montags um 20:15 Uhr bei dem Männersender im Rahmen seines "Motor-Montags" zu sehen. Zum Auftakt läuft eine Doppelfolge.

In dem Format, das i&u TV produziert, begibt sich Mossadegh auf einen 5.300 Kilometer langen Roadtrip von Hamburg nach Lissabon, wo er beim Caramulo Motorfestival das erste Autorennen seines Lebens fahren möchte. Der Plan sieht vor, dass er die Strecke bis nach Portugal in nur 14 Tagen ohne eigenes Auto zurücklegen möchte. Auf der Reise trifft er auf Sammler und Automobilenthusiasten, mit denen er ein Stück seiner Reise bestreiten will - idealerweise mit ihm selbst am Steuer.

"Wenn der Mensch erst einmal raus aus der Komfortzone ist, dann merkt man erst, was man zu schätzen weiß", sagt Hamid Mossadegh über seinen Trip. "Ich stand bei über 30 Grad irgendwo in Europa, nichts war geplant. Ich hatte nur meinen Reiserucksack am Mann und musste ans nächste Ziel kommen. Klar, es waren supercoole Autos dabei, teilweise waren es Autos aus meinen Kindheitsträumen. Diese mal zu fahren, war ein Traum, das waren wahre Glücksgefühle. Gleichzeitig war es aber körperlich und mental hart. Es war eine ständige Achterbahnfahrt der Gefühle."

Schon bei der Ankündigung des Formats hatte Mossadegh über die Reise gesprochen. "Bei über 30 Grad war ich irgendwo in Europa, nichts war geplant und ich war immer mit der Unsicherheit konfrontiert, wie komme ich ans nächste Ziel? Ich war oft an dem Punkt zu sagen: Ich kann nicht mehr, ich breche jetzt ab und gebe auf. Aber ich hatte ein Ziel vor Augen", so der Influencer.