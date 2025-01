Fast zwei Jahre hat es gedauert und ein Hauptdarsteller ging in der Zwischenzeit verloren: Im November startete in den USA Paramount Network endlich mit der Ausstrahlung der letzten sechs Folgen der fünften Staffel von "Yellowstone". Hierzulande konnte man die letzten Folgen nur kurze Zeit später sehen, wenn man ein Abo des Pay-TV-Senders AXN Black besaß. Nun kommen obendrein auch alle Kundinnen und Kunden von Magenta TV zum Zug.

Denn via AXN+, das bei Magenta TV inklusive ist, stehen dort ab sofort alle Folgen aller fünf Staffeln, also auch die als Staffel 5B bezeichneten letzten sechs Folgen, zum Abruf bereit. "Yellowstone" erzählt die Geschichte der Familie Dutton, die die größte zusammenhängende Rinderfarm in den Vereinigten Staaten kontrolliert. Inmitten wechselnder Allianzen, ungelöster Morde, offener Wunden und hart erarbeiteten Respekts befindet sich die Ranch in ständigem Konflikt mit ihren Nachbarn - einer expandierenden Stadt, einem Indianerreservat und Amerikas erstem Nationalpark.

Kein Wiedersehen gibt es wie eingangs erwähnt mit dem bisherigen Hauptdarsteller Kevin Costner, der schon Mitte vergangenen Jahres bestätigte, dass er für die finalen Folgen nicht ans Set zurückkehren werde. Offenbar war es zu Unstimmigkeiten zwischen ihm und Serienschöpfer Taylor Sheridan gekommen, obendrein gab es Terminprobleme, weil Costner sich auf seine "Horizon"-Filme konzentrieren wollte. Das Interesse an den neuen "Yellowstone"-Folgen blieb trotzdem extrem hoch, sodass diverse Ableger schon auf den Weg gebracht wurden.

Die Geschichte von Beth Dutton (Kelly Reilly) und ihrem Serienpartner Rip Wheeler (Cole Hauer) ist jedenfalls noch nicht auserzählt - allerdings wird es voraussichtlich ein Spin-Off mit den beiden anstelle einer sechsten Staffel geben.