am 31.01.2025 - 09:00 Uhr

Prime Video hat sich die neue Adventure-Reality "Mission Unknown: Atlantik" gesichert, in dessen Mittelpunkt Jens Knossala, besser bekannt als "Knossi", steht. Das Format, das Banijay Productions Germany in Zusammenarbeit mit DLS Consultin produziert, war bereits im Herbst angekündigt worden (DWDL.de berichtete) - damals hieß es jedoch zunächst, dass es noch keinen Sender oder Streamer für das Format gibt, sondern eine Ausstrahlung via YouTube geplant ist.

Tatsächlich wird "Mission Unknown: Atlantik" auch auf YouTube zu sehen sein - allerdings erst zwei Wochen nach Prime Video, wo das Format ab dem 28. Februar laufen wird, wie der Streamingdienst jetzt bekanntgab. Zusammen mit mehreren Influencern überquert Knossi in der Show den Atlantik. Mit dabei sind Joey Kelly, Sophie Thiel, Marc Eggers, Affe auf Bike, Willi Whey, Jodie Calussi, Sophia Chiara, TC und Clemens Brock.

Das Konzept ist schnell erklärt: Auf zwei Segelyachten geht es für die insgesamt zehn Promis über den großen Teich. Prime Video verspricht in seiner Ankündigung schon mal "gerissene Segel, ausgefallene Technik, Schlafmangel, Seekrankheit und stürmisches Wetter". Bei der Ankündigung des Formats im vergangenen Herbst war zudem von "körperlichen und mentalen Herausforderungen" die Rede, denen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellen werden.

Knossala sagte im Vorfeld der Reise: "Das Erlebnis rückt immer näher und ich wache jeden Morgen mit dem Gedanken auf 'Wieso tue ich mir das an?' Aber das wird ein Trip, den ein Creator noch nie vorher gemacht hat! Ich freue mich auf eine super Zeit mit meinen Freunden, auf Dinge, die passieren können, von denen vorher niemand eine Ahnung hatte, und auf tolle Gespräche mit den anderen! Ihr könnt euch dabei auf etwas freuen, was so im deutschsprachigen Raum neu ist!"