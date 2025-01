Sina Burmeister wechselt im Frühjahr dieses Jahres konzernintern bei RTL Deutschland aus dem Bereich People & Culture von Köln nach Berlin. Dort wird sie gemeinsam mit Marko Benser als Stellvertreter Thomas Präkelt unterstützen, der zum Jahreswechsel die Leitung des Hauptstadtstandorts der RTL News übernommen hatte. Mit ihrem Wechsel ist das Berliner Führungsteam von RTL News jetzt komplett.

Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Politik & Nachrichten RTL News, sagt: "Dass wir Sina Burmeister für die stellvertretende Leitung gewinnen konnten, ist eine große Bereicherung. Sie ist eine hervorragende Juristin und Managerin, die als Leiterin Arbeitsrecht diverse Betriebsübergänge in die RTL News exzellent gesteuert hat und die Firma aus dieser Perspektive bereits sehr gut kennt. Als Strategin mit Weitblick und erfahrene Führungskraft überzeugt sie alle mit ihrer offenen und herzlichen Art auf Menschen zuzugehen und sie abzuholen. Sie wird Thomas Präkelt zukünftig gemeinsam mit dem bisherigen Stellvertreter Marko Benser unterstützen. Ich bin davon überzeugt, dass wir eine tolle Führungsmannschaft für unseren so wichtigen Berliner Standort haben, um ihn journalistisch und organisatorisch erfolgreich weiterzuentwickeln."

Burmeister hat Rechtswissenschaften studiert. Nach Abschluss ihres Referendariats begann ihre Berufslaufbahn als Rechtsanwältin in der internationalen Wirtschaftskanzlei Freshfields. Nach ihrem Wechsel 2022 zu RTL Deutschland baute sie im Bereich People & Culture die Abteilung Arbeitsrecht auf.

Zu ihrem neuen Job sagt Burmeister: "Ich freue mich, gemeinsam mit dem Berliner Team das Hauptstadtstudio in diesen politisch wie gesellschaftlich turbulenten Zeiten bestmöglich aufzustellen. Mit RTL, ntv und stern+ haben wir am Berliner Standort in allen Marken und Gattungen fachlich wie menschlich immense Qualität, die wir zusammen – gerade im Bereich Bewegtbild – noch stärker als bisher ausspielen können. Das wird aus meiner Sicht der entscheidende strategische Wettbewerbsvorteil der nächsten Jahre sein. Herzlichen Dank an Ingrid Heisserer, Kirsten Reichert, Martin Gradl, Gerhard Kohlenbach und Thomas Präkelt für das Vertrauen und diese interne Entwicklungsmöglichkeit."