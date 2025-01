Sportdigital hat sich kurzfristig die Übertragungsrechte für das traditionsreiche Six-Nations-Turnier im Rugby gesichert. Möglich macht das ein Sublizenz-Deal mit More Than Sports TV. Auf dem Sender Sportdigital1+, der jüngst aus dem früheren Sport1+ hervorgegangen war, werden somit alle Spiele des europäischen Turniers übertragen, an dem England, Frankreich, Italien, Schottland undn Wales teilnehmen.

Das erste Spiel - die Begegnung zwischen Frankreich und Wales - wird bereits an diesem Freitag ab 21:05 Uhr live zu sehen sein. "Wir freuen uns, unseren Zuschauern kurzfristig die Six Nations präsentieren zu können und danken More Than Sports TV für die Möglichkeit dieser Kooperation, um diesen Rugby-Klassiker noch mehr Sportfans nahezubringen", so Channel Manager Andreas Köhler. "Neben der Rugby-Weltmeisterschaft ist die Six Nations das wichtigste Turnier im europäischen Rugby und somit ein echtes Highlight im Programm von Sportdigital1+."

Darüber hinaus setzt Sportdigital auch weiterhin auf Motorsport. Durch eine neue Vereinbarung wird der Pay-TV-Sender Sportdigital1+ die NASCAR-Rennserie bis einschließlich 2027 zeigen. Sämtliche Rennen werden mit deutschem Kommentar übertragen, am Mikrofon sitzen künftig Pete Fink und André Wiegold. Geplant ist darüber hinaus ein wöchentliches Highlight-Magazin.