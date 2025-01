In der aktuellen politischen Debatte geht es hoch her und in diesen Tagen entscheiden wohl viele Menschen, wen sie demnächst wählen werden (oder vor allem: wen nicht), wenn am 23. Februar die Bundestagswahl ansteht. Damit möglichst viele Personen ihr Kreuzchen machen, hat RTLzwei nun unter dem Titel "Stimm Für Mehr" eine Wahlkampagne vorgestellt.

Diese crossmediale Kampagne wird ab dem 3. Februar (Beginn der Briefwahl) und bis zur Wahl am 23. Februar zu sehen sein und soll das Bewusstsein für die Bedeutung von Wahlen stärken. Man setze dabei vor allem auf die Werte Vielfalt, Inklusion und Toleranz, heißt es vom Sender. Außerdem wolle man die Wichtigkeit jeder einzelnen Stimme betonen. Schwerpunktmäßig sind die Botschaften in Trailern und Social-Media-Aktivitäten zu sehen.

Im Zentrum der Motive steht Wa(h)ltraut – eine bunt gekleidete ältere Frau, die als Key Visual die Aufmerksamkeit auf sich ziehen soll. Mit ihrem Ghettoblaster auf den Schultern, ihrem Lächeln und der Musik soll sie "Lebensfreude und Engagement" verkörpern, so die RTLzwei-Botschaft.

"Als Medienunternehmen mit einer breiten Zielgruppe sehen wir es als unsere Aufgabe, das Bewusstsein für den Wert jeder Stimme zu stärken. Demokratie lebt von Beteiligung – wir möchten die Menschen ermutigen, sich aktiv für eine lebendige, soziale und zukunftsfähige Gesellschaft einzusetzen", sagt Julian Krietsch, Bereichsleiter Channel Strategy & Content Distribution bei RTLzwei.

RTLzwei ist längst nicht der einzige Sender, der eine entsprechende Kampagne fährt. Bei RTL, ntv, "Stern" und Vox ist am Donnerstag die Demokratie-Initiative "Geh wählen!" gestartet, sie soll noch bis zum 22. Februar immer donnerstags und samstags in den genannten Medien sichtbar werden.