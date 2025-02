am 02.02.2025 - 14:38 Uhr

Ab dem 1. März wird es das "Sat.1-Frühstücksfernsehen" an sieben Tagen pro Woche zu sehen geben. Die Sendung läuft dann auch samstags zwischen 9:00 Uhr und 12:00 Uhr, wie Sat.1 jetzt mitteilte und damit einen entsprechenden DWDL.de-Bericht vom November bestätigte. Damals hielt sich der Sender, angesprochen auf Pläne um eine Ausweitung des "Frühstücksfernsehens" auf den Samstag, zunächst noch bedeckt.

© Amelie Niederbuchner/Seven.One Entertainment Group Marc Rasmus

Bereits im Herbst 2021 hatte Sat.1 das "Frühstücksfernsehen" auf den Sonntag ausgeweitet - hier fallen die Quoten seither zwar längst nicht so hoch aus wie bei den werktäglichen Ausgaben, im vorigen Jahr waren aber bis zu 12,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen drin. Einen solchen Rückenwind verspricht sich der Privatsender nun auch vom zusätzlichen Sendeplatz am Samstag, wo Sat.1 mit Wiederholungen zuletzt nur sehr überschaubare Zuschauerzahlen verzeichnete.

Inhaltlich will das "Frühstücksfernsehen" samstags künftig auf "Service, Service, Service" setzen, kündigte Sat.1 an. Moderiert werden die Ausgaben von der üblichen Crew um Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Alina Merkau, Daniel Boschmann, Matthias Killing, Christian Wackert und Benjamin Bieneck. Die Produktion übernimmt MAZ & More.