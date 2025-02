Die Deutsche Welle hat einen Ausbau der Programmwelt rund um die arabischsprachige Talkshow "JaafarTalk" angekündigt. Moderator Jaafar Abdul Karim startet in diesem Zuge drei neue Formate, die auf Social-Media-Plattformen zu sehen sein sollen - über verschiedene Kanäle hinweg erreichte die Sendung mehr als 7,5 Millionen Follower. Die drei neuen Formate heißen "Schritt für Schritt", "Es ist mein Geheimnis" und "Öffne Dein Herz". Sie würden Räume für den Dialog und für bisher wenig präsente Perspektiven aus der arabischen Welt öffnen, heißt es vom Sender.

Alle drei Formate stehen unmittelbar vor dem Start: "Schritt für Schritt" feiert seine Premiere am 4. Februar. In der Spielshow bringt man 36 Personen aus der arabischen Welt zusammen. Auf einem großen Spielfeld mit zwei Teams setzen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit sozialen Themen auseinander, die ihr tägliches Leben beeinflussen. Mit jedem Schritt kommen sie der Suche nach Lösungen und Gemeinsamkeiten näher. Durch Gamifizierung will man die Teilnehmenden herausfordern, sich in realen Problemfeldern zurechtzufinden.

In "Es ist mein Geheimnis" (Start am 5. Februar) will man den Protagonistinnen und Protagonisten einen "sicheren, anonymen Raum" bieten, in dem sie "tiefe persönliche Geheimnisse preisgeben können, die sie lange verborgen gehalten haben". So wolle man es Menschen ermöglichen, hinter einer Maske offen über stigmatisierte Erfahrungen zu sprechen, ohne Verurteilungen zu befürchten. Und in der fünfteiligen Sendung "Öffne Dein Herz", die am 6. Februar, startet, bringt man Familienmitglieder, Freunde und Paare mit unterschiedlichen Ansichten und Wertvorstellungen zusammen. "In einem geschützten Rahmen führen sie ehrliche, offene Gespräche, um Gemeinsamkeiten zu finden, und entdecken schließlich eine liebgewonnene Erinnerung oder ein Bild, das ihre tiefe Verbundenheit über alle Differenzen hinweg bekräftigt", heißt es von der DW.

Neben diesen Formaten und "JaafarTalk" arbeitet Jaafar Abdul Karim aktuell außerdem noch an einem Vodcast, in der er tief in die gesellschaftlichen Themen, die emotionale Dynamik und die persönlichen Beziehungen eintauchen soll, die bei den arabischen Zuschauern auf Resonanz stoßen. Die Rede ist an dieser Stelle von "tiefgreifenden Diskussionen mit prominenten und diversen Stimmen".

"Um echte, authentische Interaktionen zu schaffen, müssen wir uns anpassen", sagt Jaafar Abdul Karim. "Das bedeutet, dass wir neue Türen öffnen, unseren Ansatz und unsere Programme verfeinern, um ein vielfältiges Publikum in der arabischen Welt zu erreichen. Es bedeutet auch, den nächsten Schritt zu tun: alle Ideen, Meinungen und Gedanken auf den Tisch zu legen, um Wege zu finden, auf denen gemeinsame Lösungen erarbeitet werden – auch wenn es unmöglich erscheint."

"Die neuen JaafarTalk-Formate bieten unseren arabischsprachigen Zuschauern neue, bedeutsame Wege, sich mit relevanten gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen, die ihr tägliches Leben beeinflussen. Die DW ist bestrebt, sich an die sich verändernde Medienlandschaft anzupassen und gleichzeitig die Art und Weise, wie wir mit unserem arabischen Publikum interagieren, weiterzuentwickeln. Diese Formate zielen darauf ab, ein tieferes Verständnis zu fördern und Stimmen in der Region mehr Gehör zu verschaffen, indem sie eine Plattform für einen Dialog schaffen, der die unterschiedlichen Perspektiven dieses wichtigen Publikums widerspiegelt", sagt DW-Intendant Peter Limbourg.

Und Nadja Scholz, Managing Director of Programming, ergänzt: "Was diesen Relaunch auszeichnet, ist das Streben nach Innovation. Durch das Experimentieren mit neuen Ansätzen – wie zum Beispiel die Integration von Gamifizierung in Diskussionen oder die Förderung von tief emotionalen Gesprächen über Beziehungen – ist er sowohl nahbar als auch lösungsorientiert. Das repräsentiert, wofür die DW steht und in welche Richtung wir uns in Zukunft entwickeln möchten."