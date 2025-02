Das war ein kurzes Gastspiel: Nach nur zwei Folgen muss der "Golden Bachelor" bei RTL schon wieder das Weite suchen. Wie der Privatsender am Dienstag ankündigt hat, wird die Senioren-Datingshow mit sofortiger Wirkung aus dem Programm genommen. RTL reagiert damit auf die schwachen Quoten, die Marktanteile lagen in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen nur bei Werten um sechs Prozent und damit deutlich unter dem Senderschnitt.

An den Erfolg des US-Originals konnte RTL mit der deutschen Adaption somit nicht anknüpfen. In Amerika war der "Golden Bachelor" so beliebt, dass der Fernsehsender ABC jüngst auch das Spin-Off "Golden Bachelorette" an den Start brachte - in Köln-Deutz dürfte sich die Begeisterung dafür angesichts der jüngsten Erfahrungen wohl in Grenzen halten.

Auf dem Sendeplatz am Sonntag um 19:05 Uhr wird RTL am kommenden Sonntag nun stattdessen auf den Dschungel setzen: Im Vorfeld der Finalshow von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" wiederholt der Sender anstelle des "Golden Bachelors" noch einmal das Special "Das Geheimnis der Dschungelkrone" aus dem Vorjahr. Am 16. und 23. Februar hätte der "Golden Bachelor" wegen der Vorberichterstattung zum "TV-Quadrell" beziehungsweise der Sondersendung zur Bundestagswahl zudem ohnehin pausieren müssen.

Ab dem 2. März wird's im Vorabendprogramm von RTL derweil wieder tierisch. "Hundeprofi" Martin Rütter übernimmt den Sendeplatz mit der vierten Staffel seines Formats "Die Unvermittelbaren". Geplant sind acht neue Folgen. Wer wissen will, wem der "Golden Bachelor" die goldene Rose überreicht, muss dagegen auf den Streamingdienst RTL+ ausweichen, wo die von Warner Bros. produzierte Datingshow bereits vor einigen Wochen angelaufen ist.